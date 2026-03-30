Le processioni di Pasqua a Procida: quella degli Apostoli e quella del Cristo Morto e dei Misteri

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Anche quest’anno nell’isola di Procida si tengono i riti del Giovedì e del Venerdì Santo, eventi sentiti dalla popolazione, con processioni con centinaia di figuranti tra grandi e bambini, seguiti dalle statue del Cristo Morto e dell’Addolorata

Anche quest’anno, il 2 e il 3 aprile 2026, giovedì e venerdì santo, saranno due giornate significative sull’isola di Procida per due, oramai, storiche processioni.

La processione del Giovedì Santo a Procida

Di Giovedì Santo si svolgerà, infatti, la suggestiva cerimonia dei confratelli dell’Arciconfraternita dei Bianchi in cui dodici confratelli, con veste bianca e cappuccio con una corona di spine, in pomeriggio si muovono in processione, detta degli “Apostoli” per le stradine dell’isola. La processione passa tra i Sepolcri allestiti in ogni chiesa dell’isola e gli Apostoli si fermano levandosi la corona di spine e cantano un suggestivo inno.

La processione del Venerdì Santo a Procida

Il venerdì poi si tiene la Processione del Venerdì Santo che ha origini nel 1600 ad opera della Congrega dei Turchini con i partecipanti che si flagellavano nell’antico borgo medievale di Terra Murata. Nel tempo sono stati proibiti i riti cruenti e la processione è arrivata a noi estendendosi al resto dell’isola, fino a raggiungere la forma attuale.

La processione del venerdì non è mai simile a quella dell’anno precedente, anche se è svolta sullo stesso tema e sempre dai Turchini. Ogni anno ci sono sia una serie di Misteri a tema fisso, cioè statue e gruppi plastici uguali e poi i Misteri che variano e che ogni anno sono realizzati in modo diverso dagli isolani. Il corteo inizia la mattina presto ed è aperto da uno squillo di tromba seguito da tre colpi di tamburo e, in genere, alla processione partecipano circa centinaia di figuranti tra grandi e bambini, seguiti dalle statue del Cristo Morto e dell’Addolorata e dalla banda musicale che esegue le più famose marce funebri.

La sera del Venerdì Santo si svolge un altro corteo che riporta la statua del Cristo alla chiesa dell’Arciconfraternita dei Turchini con una suggestiva fiaccolata dei confratelli della congregazione dei Turchini.

Programma dei riti del Giovedì e Venerdì Santo 2026 a Procida

2 Aprile – Giovedì Santo

Ore 17:30 – Santa Messa in Coena Domini e lavanda dei piedi – Chiesa di Sant Antonio

– Chiesa di Sant Antonio da Padova

Ore 18:30 – Processione degli “apostoli” – Adorazione nelle chiese de l’isola -Sosta per cenacolo in San Giacomo –

Eventi a cura dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento detta ‘dei Bianchì

3 Aprile – Venerdì Santo

Ore 05:30 – Liturgia delle letture – Congrega dei Turchini – Chiesa San Tommaso d’Aquino

– Congrega dei Turchini – Chiesa San Tommaso d’Aquino Ore 06:00 – Corteo processionale del Cristo Morto e dell’Addolorata – Dalla Congrega dei Turchini all’ Abbazia di San Michele

– Dalla Congrega dei Turchini all’ Abbazia di San Michele Ore 07:30 – Processione del Venerdi Santo – Cristo Morto e “Misteri” – Centro storico dell’isola

– Cristo Morto e “Misteri” – Centro storico dell’isola Ore 20:00 – Solenne Via Crucis e rientro delle statue in Congrega – Con statue del Cristo Morto e dell’Addolorata e ritorno in Congrega – Partenza dall’Abbazia di San Michele

Eventi a cura dell’Arciconfraternita dei Turchini

Maggiori informazioni – Comune di Procida

Foto © Facebook Processione Venerdì Santo Procida

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