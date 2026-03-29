Tullio De Piscopo in concerto al Teatro Augusteo di Napoli: ospiti Lda e Aka 7Even

“80 TULLIO Live 2026 è il live che Tullio De Piscopo porta in 10 grandi teatri in giro per tutta l’Italia: un bellissimo viaggio tra generi musicali, emozioni e storie di uno dei più grandi batteristi italiani

Giovedi’ 2 Aprile 2026 grande concerto da non perdere di Tullio De Piscopo che porterà sulle scene del Teatro Augusteo di Napoli il suo show “80TULLIO live 2026 – THE LAST TOUR…Nun’o saccio!”. Una grande festa il tour di De Piscopo che per i suoi ottant’anni, portati con l’energia di un ragazzo, vuole festeggiare con uno show che girerà l’Italia con tanta bella musica e la consapevolezza di essere uno dei grandi protagonisti della scena musicale italiana.

Tullio De Piscopo porterà anche all’Augusteo la sua grande festa, un concerto per celebrare un traguardo importante e, forse, un addio alle grandi tournée. (…Nun’o saccio!).

Tullio De Piscopo al Teatro Augusteo di Napoli: prenota ora il tuo posto Giovedì 2 aprile 2026 alle ore 21:00 arriva al Teatro Augusteo uno degli appuntamenti musicali più attesi a Napoli: Tullio De Piscopo porta in scena “80 Tullio Live 2026”, un concerto-evento tra grandi successi, ritmo e storia della musica italiana. I biglietti per Tullio De Piscopo al Teatro Augusteo di Napoli sono già disponibili, con prezzi a partire da 39 euro. Se vuoi assicurarti i posti migliori per una serata speciale, questo è il momento giusto per organizzarti. Acquista i biglietti

Disclaimer: il pulsante porta a un link affiliato. Se acquisti tramite questo link, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Con Tullio De Piscopo anche una partecipazione di LDA e AKA 7EVEN

La serata a Napoli sarà resa ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria di LDA e AKA 7EVEN, che torneranno a suonare e cantare sul palco con Tullio De Piscopo, rinnovando l’emozione dell’esibizione sanremese. Con il Festival di Sanremo 2026 Tullio De Piscopo ha avuto il premio per il miglior live assoluto tra le esibizioni al teatro Ariston 2026 ed è stata premiata la sua straordinaria performance nella serata dei duetti, quando il Maestro è tornato sul palco insieme a LDA e AKA 7EVEN per una nuova e potente rilettura di “Andamento Lento”, brano simbolo presentato proprio a Sanremo nel 1988.

Ed al teatro Augusteo di Napoli Giovedì 2 aprile la magia sarà riproposta assieme ai tanti successi e alla bella musica di Tullio De Piscopo che, nella sua lunga vita musicale, ha suonato con Pino Daniele, Mina, Lucio Dalla, Battiato, De Andrè e poi con Quincy Jones, Astor Piazzolla Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Billy Cobham, Gato Barbieri, Vinícius de Moraes, Toquinho e tanti altri grandi artisti passando dal jazz al funk e al pop. All’Augusteo tanti suoi brani più amati come Andamento lento, Stop Bajon, E allora e allora, E‘ fatto e’sorde! E tanta altra bella musica che ha fatto la storia del rock in Italia.

80 TULLIO” sarà un bellissimo viaggio tra generi, emozioni, storie ed incontri, di uno dei più grandi batteristi italiani.

Come partecipare al concerto di Tullio De Piscopo a Napoli Se stai cercando un grande evento musicale a Napoli, il live di Tullio De Piscopo al Teatro Augusteo è una delle serate da non perdere di questa primavera. Il concerto del 2 aprile 2026 unisce storia, emozione e musica dal vivo in uno dei teatri più amati della città. I biglietti per Tullio De Piscopo a Napoli sono disponibili nei circuiti ufficiali con posti in poltronissima, poltrona e galleria. Vista l’importanza dell’evento, conviene bloccare in anticipo il proprio posto e scegliere subito il settore preferito. Verifica prezzi e disponibilità

Disclaimer: alcuni link presenti in questo contenuto possono essere link affiliati. In caso di acquisto, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una commissione, senza variazioni di prezzo per l’utente.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.