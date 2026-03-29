Il Concerto di Pasqua gratuito nel Duomo di Napoli della Nuova Orchestra Scarlatti

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Lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi eseguito dalla Nuova Orchestra Scarlatti gratuitamente nel Duomo di Napoli per Pasqua 2026 con anche i Tableaux vivants su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel. Buona musica a Napoli con un concerto che verrà replicato anche nella Concattedrale di Castellammare di Stabia

Si avvicina la Pasqua e in questo periodo a Napoli si terranno tanti grandi appuntamenti di musica classica da non perdere. Tra i tanti da non perdere due concerti della Nuova Orchestra Scarlatti che saranno eseguiti gratuitamente nel Duomo di Napoli e nella Concattedrale di Castellammare di Stabia con lo Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi.

Per l’occasione, il concerto sarà accompagnato anche da i particolarissimi Tableaux Vivants su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel. Buona musica a Napoli per Pasqua 2026. I concerti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti il 30 e il 31 marzo 2026

Lunedì 30 marzo 2026, ore 19 – Duomo di Napoli

Concerto di Pasqua – ‘Sacre Passioni’ – Stabat Mater di G.B. Pergolesi – soprano Chiara Polese, contralto Tonia Langella con la Nuova Orchestra Scarlatti direttore Alfonso Todisco

– Stabat Mater di G.B. Pergolesi – soprano Chiara Polese, contralto Tonia Langella con la Nuova Orchestra Scarlatti direttore Alfonso Todisco Tableaux vivants realizzati da TEATRI 35 – Azione scenico-musicale su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel

Azione scenico-musicale su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Martedì 31 marzo 2026, ore 20 – Concattedrale di Castellammare di Stabia

Concerto di Pasqua – ‘Sacre Passioni’ – Stabat Mater di G.B. Pergolesi – soprano Chiara Polese, contralto Tonia Langella con la Nuova Orchestra Scarlatti direttore Alfonso Todisco

– Stabat Mater di G.B. Pergolesi – soprano Chiara Polese, contralto Tonia Langella con la Nuova Orchestra Scarlatti direttore Alfonso Todisco Tableaux vivants realizzati da TEATRI 35 – Azione scenico-musicale su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel

Azione scenico-musicale su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Maggiori informazioni – Nuova Orchestra Scarlatti

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