Mercatini di Primavera a Caserta: Enogastronomia e Artigianato Artistico

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Dieci giorni di appuntamenti nel centro di Caserta per “i Mercatini di Primavera”

Da sabato 28 marzo a lunedì 6 aprile 2026 a Caserta, nella location di Viale Douhet a pochi passi dalla maestosa Reggia Vanvitelliana, Patrimonio UNESCO, arriva la festa dei Mercatini di Primavera di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante dell’ Enogastronomia e dell’Artigianato.

Nel centro di Caserta un mercato itinerante del gusto e dell’artigianato

Dal 28 marzo a lunedì 6 aprile 2026, 10 giorni da non perdere su Viale Douhet di Caserta per questo tour che ospita tanti artigiani e produttori di eccellenze.

La fiera sarà ad ingresso libero ed aperta dalle ore 10 alle 24 con tante ed eleganti Casette in legno. Un progetto di promozione Itinerante con tante Eccellenze Enogastronomiche e dell’Artigianato che merita di essere visitato.

Una Fiera delle Tipicità Italiane e della Tradizione Artigiana che in occasione delle festività pasquali sarà nella storica città di Caserta con tanti Prodotti Tipici Italiani, Dolcezze jn Cioccolato, Dolci tradizionali, Specialità ed Eccellenze Territoriali, Artigianato Artistico e Tradizionale e Creazioni Artigianali Handmade. Nei 10 giorni casertani anche tanti appuntamenti per grandi e piccini con Artisti di Strada, Musica Popolare, Live Music.

Mercatini di Primavera a Caserta: Enogastronomia e Artigianato

Quando: Dal 28 marzo a lunedì 6 aprile 2026

Dal 28 marzo a lunedì 6 aprile 2026 Dove: Caserta, Viale Douhet a pochi passi dalla Reggia Vanvitelliana,

Caserta, Viale Douhet a pochi passi dalla Reggia Vanvitelliana, Biglietti: Ingresso libero

Ingresso libero Maggiori informazioni: Mercatini di Primavera di Gusto Italia in tour

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