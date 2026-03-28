Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 26 al 29 marzo 2026

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Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, mostre e visite guidate vicino Napoli e in tutta la Campania nel weekend dal 26 al 29 marzo 2026: ecco una selezione delle cose più interessanti da non perdere

Se stai cercando cosa fare in Campania nel weekend dal 26 al 29 marzo 2026, questo è uno di quei fine settimana ricchi di appuntamenti per tutti i gusti. Tra eventi vicino Napoli, sagre, visite guidate, mostre, spettacoli dal vivo, festival, archeologia e musica, ci sono tante occasioni per organizzare una gita fuori porta o una giornata speciale tra borghi, musei e grandi location della regione.

Dopo la nostra guida con i migliori eventi del weekend a Napoli città, ti proponiamo qui una selezione di eventi da non perdere vicino Napoli e in tutta la Campania tra venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Controlla sempre eventuali aggiornamenti o variazioni prima di partire, perché alcuni appuntamenti potrebbero essere stati modificati.

La sintesi degli eventi da non perdere in questo weekend in Campania

Ecco una selezione rapida dei migliori eventi del weekend in Campania, seguita più sotto dagli approfondimenti divisi per argomento.

Altri articoli utili per organizzare il weekend

Napoli da Vivere continua a seguire ogni settimana i migliori eventi a Napoli e in Campania. Per completare la tua pianificazione del weekend, puoi leggere anche questi altri articoli aggiornati:

Eventi, sagre e visite guidate da non perdere in Campania nel weekend

Sagra della Panorra a Amorosi nel beneventano

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2026 ad Amorosi, nella Valle Telesina in Piazza Umberto I, si terrà la VII edizione Sagra della Panorra. La Panorra amorosina è un antico piatto della tradizione contadina nato come piatto povero e preparato con ingredienti semplici come cime di rapa, pane vecchio e olio, cibo che non doveva essere sprecato. Un piatto per le giornate fredde, cucinato a fuoco lento e condiviso in famiglia, mentre attorno si parlava. E dal 26 al 29 marzo ad Amorosi, nel beneventano torna la Panorra con una sagra di quattro giorni con buon cibo e tanta musica, divertimento e tradizioni Sagra della Panorra a Amorosi

A Ravello, in costiera Amalfitana torna la Via Crucis in costume d’epoca

Dopo 6 anni a Ravello domenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 20, ritorna la straordinaria Via Crucis in costume d’epoca le vie del centro. Saranno così ricreate, per le strette stradine della cittadina sulla Divina Costiera Amalfitana le atmosfere della Gerusalemme di duemila anni fa con un evento che, negli anni, ha riscosso sempre un grandissimo successo. Trecento figuranti e oltre trenta attori per la via Crucis a Ravello, con le strade rischiarate solo da torce e le insegne moderne occultate, per ricostruire fedelmente le atmosfere della Gerusalemme di duemila anni fa. A Ravello torna la Via Crucis in costume d’epoca

Un tè con le Regine: incontri e visite speciali alla Reggia di Caserta

Prosegue alla Reggia di Caserta il ciclo di appuntamenti “Un tè con le Regine”, legato alla mostra sulle sovrane di Napoli. Incontri divulgativi, ospiti del mondo della cultura, degustazioni a tema e una speciale visita alla mostra rendono questa iniziativa una delle più interessanti per chi ama arte, storia e approfondimento. Qui trovi il programma di Un tè con le Regine

La Fiera del Crocifisso a Salerno

A Salerno proseguono anche nel mese di marzo gli appuntamenti con la storica Fiera del Crocifisso nel quartiere Mercatello. È un mercato molto amato, con prodotti tipici, artigianato e dolciumi, che conserva il fascino delle antiche fiere popolari campane. Scopri le date della Fiera del Crocifisso a Salerno

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’antica Ercolano

Fino al 4 maggio 2026 il Parco Archeologico di Ercolano propone visite virtuali gratuite con visori 3D per esplorare l’antica città prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Un’esperienza immersiva molto originale, ideale per adulti, ragazzi e appassionati di storia antica. Leggi date e orari delle visite virtuali a Ercolano

Close-up Cantieri: visite gratuite ai cantieri di scavo di Ercolano

Tra le visite guidate più interessanti in Campania c’è anche Close-up Cantieri, il progetto del Parco Archeologico di Ercolano che consente di entrare nelle aree di scavo, restauro e manutenzione. Le visite sono gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso, e permettono di osservare da vicino il lavoro di tutela del patrimonio. Scopri come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, si possono visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco. Un’occasione rara per osservare ambienti inediti e lavori in corso in uno dei siti più affascinanti dell’area vesuviana. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di scavo di Oplontis

Archeofestival: visite ed eventi gratuiti nelle aree archeologiche della Campania

Da gennaio a luglio 2026 Archeofestival accompagna il pubblico alla scoperta di aree archeologiche poco conosciute ma straordinarie dell’intero territorio campano. Se vuoi pianificare anche i prossimi fine settimana, questo è un contenuto da salvare. Leggi il programma completo di Archeofestival 2026

Altre idee tra gusto, borghi e weekend fuori porta in Campania

Se oltre agli eventi vuoi approfittare del fine settimana per scoprire posti belli, curiosità gastronomiche e idee per una gita, puoi dare un’occhiata anche a questi contenuti:

Spettacoli e concerti da non perdere in Campania

Marigliano in Jazz Festival Winter Edition 2026

Prosegue, fino al 3 aprile, la Winter Edition 2026 del Marigliano in Jazz Festival, con concerti gratuiti tra Marigliano e Nola. È una delle rassegne più amate dagli appassionati di jazz in Campania e resta una scelta perfetta per chi cerca musica dal vivo nel weekend. Scopri il programma del Marigliano in Jazz Festival

Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

A Somma Vesuviana continua anche Jazz & Baccalà, la rassegna che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà. Un format originale e riuscito, ideale per una serata diversa dal solito. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

I Duran Duran in concerto alla Reggia di Caserta

Anche se non è un evento di questo weekend, resta uno dei grandi concerti da segnare in agenda: i Duran Duran saranno alla Reggia di Caserta il 9 luglio 2026 per una delle date più attese dell’estate in Campania. Qui trovi tutte le info sul concerto dei Duran Duran a Caserta

Le mostre e i luoghi dell’arte da non perdere in Campania

A Pompei in mostra i calchi delle vittime dell’eruzione

Dal 12 marzo 2026, alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, è aperto un nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. Un allestimento di grande impatto che rende questa mostra una delle visite più interessanti da fare in Campania in questo periodo. Leggi il nostro articolo sui calchi esposti a Pompei

Alla Reggia di Caserta la mostra “Regine”

Fino al 20 aprile 2026 la Gran Galleria della Reggia di Caserta ospita la mostra “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, una grande esposizione internazionale che racconta il ruolo delle sovrane di Napoli tra Settecento e Novecento. Scopri la mostra sulle Regine di Napoli

Se vuoi completare il tuo weekend con altri luoghi dell’arte da vedere in Campania, ecco una selezione di contenuti utili da salvare:

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