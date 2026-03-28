“Vintage Vibes: Passioni su Ruote” al Museo di Pietrarsa: design, motori e memoria collettiva

© Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

U na mostra immersiva tra treni, auto d’epoca e icone del design italiano

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Dal 2 aprile al 17 maggio 2026 il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospita Vintage Vibes: Passioni su Ruote, una mostra immersiva tra treni storici, auto d’epoca e grandi icone del design italiano.

Strade e binari si “incontrano” nelle storiche officine borboniche affacciate sul Golfo di Napoli. In mostra i capolavori della prestigiosa Collezione Lopresto, tra cui l’Alfa Romeo 1900L e la Fiat 1500, simboli dell’Italia del dopoguerra.

Grande protagonista è Pininfarina, firma che ha segnato l’estetica dell’automobile e influenzato anche il mondo ferroviario. Accanto alle quattro ruote, spazio anche alla Vespa appartenuta ad un fuoriclasse argentino del calcio mondiale, simbolo di libertà, stile e passione popolare.

La mostra Vintage Vibes: Passioni su Ruote è l’occasione perfetta per ammirare non solo motori e treni, ma l’opportunità di vivere un viaggio attraverso la storia italiana del secolo scorso, tra eleganza, innovazione e memoria collettiva.

🚂 “ Vintage V ibes: Passioni su Ruote” maggiori informazioni Quando : dal 2 aprile al 17 maggio 2026.

dal 2 aprile al 17 maggio 2026. Orari : dal lunedì alla domenica 9:30-19:30; giovedì 2 aprile 16:00-21:00.

dal lunedì alla domenica 9:30-19:30; giovedì 2 aprile 16:00-21:00. Dove : Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli – Portici

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli – Portici Prezzo biglietto : la mostra è visitabile con il biglietto di ingresso al museo: intero 9 euro, ridotto 6 euro.

la mostra è visitabile con il biglietto di ingresso al museo: intero 9 euro, ridotto 6 euro. Contatti e informazioni : 081 472003 – museopietrarsa@fondazionefs.it. contenuto sponsorizzato #adv con Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa

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