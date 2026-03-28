Via Crucis Vivente nel Parco Archeologico di Aeclanum, a Mirabella Eclano

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Ben 33 Edizioni della Via Crucis Vivente a Mirabella Eclano, un momento di fede, tradizione e comunità con tanti attori e figuranti in costumi d’epoca

Domenica 29 Marzo 2026 alle ore 18, 30 a Mirabella Eclano, al Passo di Mirabella nel Parco Archeologico Aeclanum si terrà la XXXIII Edizione della Via Crucis Vivente. Un momento di fede, tradizione e comunità che si rinnova da oltre trent’anni.

Nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Aeclanum, si potrà rivivere le ultime ore della Passione di Cristo attraverso una rappresentazione intensa e coinvolgente organizzata dall’Associazione Vivi Mirabella.

33° edizione della Passione di Cristo nel Parco Archeologico di Aeclanum

Un evento di suggestione e spiritualità che si svolge da anni nel paese del Calore. Quest’anno il Parco Archeologico di Aeclanum si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un’esperienza intensa e coinvolgente, con scene toccanti che ripercorrono le ultime ore di Cristo, che verranno interpretate con passione da attori e figuranti in costumi d’epoca.

Si rinnova, così anche quest’anno la tradizione e la fede della comunità nella rievocazione della Passione di Cristo: un’esperienza unica che coinvolge tanti figuranti in un viaggio a ritroso nel tempo ponendo l’attenzione su luoghi e costumi di un lontano passato. Un appuntamento imperdibile, intriso di profonda religiosità e usanza ormai consolidata.

Maggiori informazioni – La Passione di Cristo – Associazione Vivi Mirabella

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