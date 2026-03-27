Torna la Via Crucis in costume d’epoca a Ravello, in costiera Amalfitana con 300 figuranti

PH Facebook Comune di Ravello

Trecento figuranti e oltre trenta attori per la via Crucis a Ravello, con le strade rischiarate solo da torce e le insegne moderne occultate, per ricostruire fedelmente le atmosfere della Gerusalemme di duemila anni fa

Dopo 6 anni a Ravello domenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 20, ritorna la Via Crucis in costume d’epoca le vie del centro. Saranno così ricreate, per le strette stradine della cittadina sulla Costiera Amalfitana le atmosfere della Gerusalemme di duemila anni fa .

Ravello si trasforma per la via Crucis e sarà illuminata solo dalle torce

Per la via Crucis la città di Ravello cambierà volto con le insegne moderne che saranno occultate e l’illuminazione pubblica che verrà spenta. Il percorso sarà rischiarato solo dalle torce a cherosene, creando un’atmosfera particolare. Una rappresentazione che vedrà impegnati circa trecento figuranti e oltre trenta attori per ricostruire con rigore storico le ultime ore di vita di Gesù.

La via Crucis sarà itinerante e attraverserà i luoghi della città: si parte con la prima scena da piazza Fontana Moresca, con Gesù che ammaestra la folla nell’orto degli ulivi e poi si prosegue per tutta la città, passando per la Chiesa millenaria di San Giovanni del Toro, dove l’ufficiale romano condannerà Gesù a causa della pressione dei sacerdoti passando poi verso piazza Vescovado, percorso scandito dalle cadute di Gesù caricato della Croce.

Sul sagrato dello splendido del Duomo di Ravello avrà poi luogo la scena della Crocifissione e Morte di Gesù in Croce. La via Crucis si concluderà presso la chiesa di Santa Maria a Gradillo per la dolorosa scena conclusiva: il commiato della Madre al Figlio esanime.

Una manifestazione promossa dall’associazione Ravello in Scena, con la regia di Alfonso Mansi, con il patrocinio del Comune di Ravello ed il sostegno della Fondazione Ravello.

Maggiori informazioni – Comune di Ravello

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.