Pasqua 2026 a Napoli: sei concerti gratis nelle chiese della città

PH Facebook Nuova Orchestra Scarlatti

Sei concerti speciali e gratuiti per la Pasqua a Napoli dallo Stabat Mater di G. P. Pergolesi eseguito dalla Nuova Orchestra Scarlatti al Miserere di Carlo Faiello. La grande musica è sempre di casa a Napoli

Dal 27 marzo al 25 aprile 2026 a Napoli sei importanti concerti gratuiti da non perdere. I concerti sono tutti ad ingresso libero fino a esaurimento posti e si svolgono nell’ambito della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia” la rassegna promossa dal Comune di Napoli per raccontare l’identità partenopea attraverso la sua cucina e, come nel caso dei concerti, attraverso i suoni.

La rassegna propone anche 6 concerti speciali che saranno ospitati in monumentali chiese cittadine quali la Chiesa di Maria Santissima Desolata, Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini, Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli, Duomo di Napoli, Chiesa di San Francesco delle Monache e la Chiesa di San Potito. I concerti sono tutti ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

Il programma dei concerti nelle chiese di Napoli

27 marzo 2026 – Chiesa di Maria Santissima Desolata – ore 19:30 “Miserere. Cantare la Passione ” – Di Carlo Faiello Con Cloris Brosca, Chiara Di Girolamo, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora E con i solisti della Santa Chiara Orchestra

” – Di Carlo Faiello Con Cloris Brosca, Chiara Di Girolamo, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora E con i solisti della Santa Chiara Orchestra 28 marzo 2026 – Chiesa della Santissima Trinità dei Pellegrini – ore 18:00 “Stabat Mater – di F. Fenaroli per soprano e contralto” Orchestra e Coro dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Contralto: Gloria Vardaci Soprano: Sabrina Santoro Direttore: Ernesto Pagliano

di F. Fenaroli per soprano e contralto” Orchestra e Coro dell’Arciconfraternita dei Pellegrini Contralto: Gloria Vardaci Soprano: Sabrina Santoro Direttore: Ernesto Pagliano 28 marzo 2026 – Chiesa di San Vincenzo de’ Paoli – Complesso Monumentale Vincenziano – ore 18:00 “La voce del Violoncello: musica per la rinascita ” Orchestra Chambercelli A cura di Aurelio Bertucci

” Orchestra Chambercelli A cura di Aurelio Bertucci 30 marzo 2026 – Duomo di Napoli – ore 18:00 “Sacre Passioni”- Stabat Mater di G. P. Pergolesi Concerto di Pasqua Nuova Orchestra Scarlatti Soprano: Chiara Polese Contralto: Tonia Langella Direttore: Alfonso Todisco Azione scenico-musicale Tableaux vivants realizzati da TEATRI 35 su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel

Concerto di Pasqua Nuova Orchestra Scarlatti Soprano: Chiara Polese Contralto: Tonia Langella Direttore: Alfonso Todisco Azione scenico-musicale Tableaux vivants realizzati da TEATRI 35 su musiche di Pergolesi, Corelli, Haendel 4 aprile 2026 – Chiesa di San Francesco delle Monache “Miserere. Cantare la Passione ” – Di Carlo Faiello Con Cloris Brosca, Chiara Di Girolamo, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora e con i solisti della Santa Chiara Orchestra

” – Di Carlo Faiello Con Cloris Brosca, Chiara Di Girolamo, Fiorenza Calogero, Elisabetta D’Acunzo, Marianita Carfora e con i solisti della Santa Chiara Orchestra 25 aprile 2026 – Chiesa di San Potito – ore 18:00 “Onde di libertà” Coro della città di Napoli – Un percorso corale che rilegge pagine della canzone classica napoletana e della tradizione cittadina in una chiave contemporanea, attraverso arrangiamenti pensati per la vocalità d’insieme, capaci di coniugare memoria e attualità e di restituire, con la forza della voce collettiva, il senso comunitario della ricorrenza. Direttore: Carlo Morelli

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Maggiori informazioni – Comune di Napoli -“Vedi Napoli e poi Mangia” – Programma concerti

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.