Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 26 al 29 marzo 2026

Un post sintetico e agile da consultare della guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, cibo e tanto altro. Per il dettaglio delle notizie cliccare sopra il link
Anche nel weekend dal 26 al 29 marzo 2026 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete in forma sintetica alcuni eventi a Napoli che abbiamo scelto per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.
La sintesi degli eventi del weekend dal 26 al 29 marzo 2026
Spettacoli teatrali e musicali nel weekend
- Serena Rossi al Teatro Augusteo con lo spettacolo “SereNata a Napoli”
- Carlo Buccirosso in “L’erba del vicino è sempre più verde” al Teatro Cilea
- A Napoli concerti speciali gratuiti per il periodo di Pasqua
- “Il Cielo è Pieno di Stelle”: all’Acacia concerto di Fabrizio Bosso per Pino Daniele
- Concerti per Federico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti
- “Il berretto a sonagli” di Pirandello al Teatro Mercadante con Silvio Orlando
- Vincenzo Salemme al Teatro Diana, con “Ogni promessa è debito”
- Pignatelli in Jazz: a Napoli rassegna jazz al femminile a Villa Pignatelli
- Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli
- Concerti di Marzo a Napoli Allevi a Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro ecc
- A Napoli una rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- “I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere
- AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra
- Festival Pianistico al San Carlo con 4 Concerti da non perdere
- Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
- Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte
Visite guidate ed eventi nei luoghi storici della città
- Nuovo percorso di visita a pagamento dei tetti del Duomo a Napoli
- Visite serali gratuite alla scoperta dei capolavori di San Giovanni a Carbonara
- Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nella Ercolano Antica
- Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli
- Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: gli orari e i prezzi
- Visite e concerti nella Casa Museo Murolo al Vomero
- Visite guidate e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli
- Visite accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo Cantieri
- A Palazzo Reale ritorna dopo 16 mesi e tutto restaurato il magnifico trono
- Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
- Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo
- Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli
- “Incontri di Archeologia” al MANN per scoprire il patrimonio del passato
- Villa Lucia al Vomero: terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana
- Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi gli murales: la chiesa blu
- La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli a Napoli
- Ingresso gratuito per il parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi
- Come visitare la casa Museo di Roberto Murolo al Vomero
- Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: Rinascita al Centro Direzionale
- Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson
Altri eventi e feste, sagre a Napoli nel Weekend
- A Napoli “The Easter Garden” il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare
- Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni di linea 6
- il Decumano Sommerso a 35 metri di profondità nel centro storico di Napoli
- La granita siciliana migliore al mondo è di Antonio Carino, di Giugliano
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- Palestra sulla spiaggia gratis per tutti sul lungomare di Napoli: Mappatella Gym
- Da vedere restaurato il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
- Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau
Le ultime mostre in città da vedere nel weekend
- A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione
- “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky: Passaggio a Napoli”
- Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli a Marzo: la guida
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due nuove mostre al Mann: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori del Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori
Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze
- Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto
- Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola
- N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana a Mergellina
- A Piazza Fuga al Vomero il nuovo Fresco Panino & Bistrò
- The Donk Club il nuovo cuore conviviale dell’Arenella di Antonio Bellavia
- I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin: è la seconda in Italia
- Le pizzerie di Napoli in 50 Top Pizza la classifica delle migliori pizzerie italiane
- Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità
- Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025
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- Street food a Napoli: dove trovare il miglior cibo da strada a Napoli
- Street food in Campania: 10 panini da non perdere secondo Puok e Med
Alcuni dei nostri post più letti per scoprire Napoli
- A Napoli l’unica opera in Italia di Banksy Madonna con la pistola di Banksy.
- Dove vedere i due grandi murales di Maradona che si trovano a Napoli: Street Art
- 10 cose da vedere a a Napoli almeno una volta nella vita Napoli
- Cosa fare a Napoli in 3 giorni: la guida completa per girare e scoprire la città
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Le nostre rassegne del weekend con tanti eventi selezionati
Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:
- Le migliori Sagre e feste in Campania dal 26 al 29 marzo 2026
- Visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 26 al 29 marzo 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 26 al 29 marzo 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 23 al 28 marzo 2026
- Le mostre da non perdere a Napoli nel mese di marzo 2026
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