Carlo Buccirosso al Teatro Cilea di Napoli con “L’erba del vicino è sempre più verde”

Ph Gilda Valenza

Dopo i grandi successi ottenuti negli anni precedenti Carlo Buccirosso ritorna sulle scene dei teatri napoletani, con la sua la bella e divertente commedia “L’erba del vicino è sempre più verde!” scritta e diretta da lui stesso

Da giovedi 26 a sabato 29 marzo 2026 Carlo Buccirosso tornerà a Napoli sulle scene del teatro Cilea del Vomero con il suo divertente spettacolo “L’erba del vicino è sempre più verde!”. Una bella commedia noir scritta, diretta e interpretata dallo stesso Carlo Buccirosso che vede con lui sulle scene un ottimo cast con Fabrizio Miano, Donatella De Felice, Peppe Miale, Elvira Zingone, Maria Bolignano e Fiorella Zullo.

La storia ci narra le vicende di Mario Martusciello, un funzionario di banca, il cui rapporto con la moglie è in crisi e lo ha portato ad andare ad abitare, da solo, in un moderno monolocale. Mario è depresso e insoddisfatto della propria vita ed è arrabbiato anche con la sorella che si preoccupa molto della sua separazione e andata via di casa.

Un’altra esilarante commedia scritta e diretta da Buccirosso

Nel frattempo, Mario cerca disperatamente cambiamenti e nuove esperienze di vita e si imbarca in varie situazioni particolari pensando che qualsiasi cosa sia migliore di quella che viva o faccia lui: la classica sindrome dell’Erba del vicino.

Ma non è sempre tutto oro quello che luccica e l’attrazione verso chi è diverso da te, che riesce in tutto più di te, potrebbe anche trasformarsi in un’irrefrenabile follia omicida, e a quel punto……. Un’altra bella e divertente commedia scritta e diretta da Carlo Buccirosso, realmente da non perdere.

Carlo Buccirosso in “L’erba del vicino è sempre più verde” al Teatro Cilea

Quando: Da giovedi 26 a sabato 29 marzo 2026 (da giovedì a sabato ore 21 – domenica ore 18)

Da giovedi 26 a sabato 29 marzo 2026 (da giovedì a sabato ore 21 – domenica ore 18) Dove: Teatro Cilea Via San Domenico, 11

Teatro Cilea Via San Domenico, 11 Biglietti: Giovedì 28 euro platea e 23 euro galleria – venerdì, sabato e domenica platea 33 euro e galleria 28 euro

Maggiori informazioni: Il Teatro Cilea mette a disposizione del pubblico un parcheggio convenzionato adiacente al teatro. Per informazioni: 0817141801

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata