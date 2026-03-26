4 visite guidate da non perdere a Napoli nel weekend dal 26 al 29 marzo 2026

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

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Anche per questo weekend dal 26 al 29 marzo 2026 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate interessanti che ci faranno conoscere i posti particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano guide e storici dell’arte per accompagnarci. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – Un viaggio nelle profondità di Napoli attraverso duemila anni di storia, arte e bellezza

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La Settimana Santa è ormai alle porte. Con la Domenica delle Palme che apre le celebrazioni pasquali, Napoli si prepara a vivere uno dei momenti più intensi, mentre le strade si riempiono di famiglie in cerca di esperienze da condividere, di tradizioni da riscoprire e di momenti speciali da vivere insieme. Le giornate primaverili, con il loro clima mite e luminoso, invitano a esplorare Napoli in ogni sua dimensione. Il LAPIS Museum si propone come meta perfetta per queste festività: un viaggio che coinvolge grandi e piccoli, conducendoli dalla superficie fino alle profondità millenarie della città, con la possibilità di ammirare anche l’arte di Joan Mirò al piano Basilica. La discesa sotto la Basilica della Pietrasanta, nel centro storico della città, introduce al Museo dell’Acqua, testimonianza dell’ingegneria della Neapolis greco-romana. Le cisterne che si aprono sotto terra rivelano una rete di canali, vasche e condotte che regolavano la distribuzione dell’acqua con un’efficienza ammirevole. Per i bambini è come entrare in un mondo nascosto e misterioso, per gli adulti un’occasione per comprendere la grandezza dell’antica città. Attraversata la Sala della Luna – eco delle antiche origini pagane del Complesso sovrastante – si prosegue verso il Decumano Sommerso, dove tra il 1940 e il 1944, migliaia di napoletani trovarono rifugio, fuggendo dai bombardamenti sulla città.A chiudere idealmente questo percorso la Sala dei Bombardamenti con proiezioni immersive che evocano l’atmosfera di una popolazione sotto assedio, lasciando risuonare un messaggio di pace particolarmente significativo in questo momento storico e in questo periodo di riflessione pasquale. Al piano Basilica prosegue l’esposizione dedicata a Joan Mirò, Per poi arrivare all’anima, un appuntamento che completa perfettamente la visita. Le opere del maestro catalano – con i loro colori vivaci, le forme giocose e quella leggerezza che sembra sfidare la gravità – abitano gli spazi della Pietrasanta. Le festività pasquali rappresentano un momento prezioso per trascorrere tempo di qualità in famiglia. Il LAPIS Museum offre un’esperienza che unisce scoperta, cultura e quella dose di avventura che rende speciale una giornata. Il LAPIS Museum sarà aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Dal lunedì al venerdì ci saranno sei turni di visita: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Mentre il sabato e la domenica i turni guidati saranno cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Durante le festività pasquali, il percorso sotterraneo si prepara ad accogliere un numero maggiore di visitatori. Per questo motivo, la prenotazione anticipata diventa ancora più importante per garantirsi il proprio posto e organizzare al meglio la giornata. È possibile prenotare facilmente: chiamando il numero 08119230565 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00) ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp, oppure inviando una email a info@lapismuseum.com. E per chi vuole acquistare direttamente il proprio biglietto, può farlo sul sito www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Questo periodo pasquale, regalate alla vostra famiglia un’esperienza che resterà nel cuore: un viaggio nelle profondità di Napoli che percorre duemila anni di memoria, di arte e di bellezza. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

27 marzo – Visite serali gratuite ai capolavori di San Giovanni a Carbonara

Il MUDD, il Museo Diocesano Diffuso di Napoli, organizza delle bellissime visite serali gratuite su prenotazione obbligatoria alla straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara una chiesa monumentale di Napoli che custodisce tanti capolavori. Nella chiesa tra i tanti capolavori, anche il grande monumento funebre del Re Angioino di Napoli Ladislao I. Il sovrano, detto il Magnanimo, fu re di Napoli dal 1386, anno dell’assassinio del padre, al 1414, anno in cui morì e, oltre a essere sovrano del Regno di Napoli, Ladislao era Re di Gerusalemme e di Sicilia e Re titolare d’Ungheria e di Croazia.. La straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara sarà aperta alle visite serali gratuite, ogni venerdì alle 20:00 e alle 21:00. La visita dura 45 Minuti ed è obbligatoria la prenotazione. E’ consigliato l’arrivo in orario perché in caso di ritardo non sarà garantito l’accesso. Maggiori informazioni Visite serali gratuite ai capolavori di San Giovanni a Carbonara

Sabato 28 e Domenica 29 marzo – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per marzo 2026 nei giorni : 28-29. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Domenica 29 marzo – Passeggiata panoramica nella Vigna di San Martino

Ai piedi della maestosa Certosa di San Martino si estende il secondo vigneto urbano più grande d’Europa: una verde collina di circa 7 ettari e mezzo nel cuore di Napoli, dichiarata Bene di interesse storico-artistico. Un luogo straordinario, miracolosamente sopravvissuto al saccheggio edilizio, da cui lo sguardo abbraccia l’intera città. Un grande frammento di natura urbana dominato dalla Certosa trecentesca e dalla cinquecentesca fortezza di Castel Sant’Elmo. Attraversando un cancello solitamente chiuso, poiché area privata, entreremo in una dimensione sospesa nel tempo: quiete, armonia e silenzio, percorrendo un sentiero che si snoda tra orti secolari e terrazzamenti, in un’oasi verde da vivere a passo lento. Una passeggiata panoramica e suggestiva per riscoprire la pace e la semplicità della vita certosina, immersi nella natura e nella storia, con Napoli che si apre ai nostri piedi. La passeggiata ha inizio e fine a corso Vittorio Emanuele 340. L’escursione facile per una Lunghezza di circa 2,5 km e dura circa 2/3 ore. Consigliate scarpe comode. Evento indicato per le famiglie. Data domenica 29 ; ore 9.45 (partenza ore 10.00) – Costi 10-17 anni: 10€ ; minori di 9 anni: gratis. La visita è curata dall’Associazione Trentaremi cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento. campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città tra cui:

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