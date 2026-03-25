Mosto apre a Bagnoli: un nuovo locale porta energia e community nel cuore dei Campi Flegrei

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Articolo realizzato in collaborazione con Mosto.

Contenuto destinato a un pubblico maggiorenne. Bevi responsabilmente.

Dopo aver raccontato su Napoli da Vivere il grande evento per i 10 anni di Mosto, tra birra artigianale, street food e musica nel cuore della città, oggi c’è un’altra bella novità da segnare in agenda: Mosto apre un nuovo locale a Bagnoli, portando il suo stile anche in uno dei quartieri più interessanti e in movimento della Napoli occidentale.

Per chi conosce già il mondo Mosto, questa apertura è molto più di una semplice nuova insegna. È un altro tassello di un percorso nato dalla passione per la birra artigianale e cresciuto negli anni fino a trasformarsi in un punto di riferimento per tanti napoletani. Per chi invece non c’è mai stato, Bagnoli può essere il posto giusto da cui cominciare.

Da una storia lunga 10 anni a una nuova apertura a Bagnoli

Nel precedente articolo dedicato al decimo anniversario di Mosto, Napoli da Vivere aveva raccontato una realtà diventata nel tempo una vera community, capace di unire convivialità, gusto e voglia di stare insieme. Oggi quello stesso spirito arriva anche a Bagnoli, in una zona che negli ultimi anni ha ritrovato energia, centralità e una nuova vivacità serale.

L’apertura del nuovo locale Mosto a Bagnoli si inserisce perfettamente in questo contesto. Il quartiere, con la sua anima giovane, il rapporto speciale con l’area flegrea e la sua vocazione sempre più forte alla socialità, è diventato uno dei luoghi più interessanti per chi cerca nuovi posti da vivere a Napoli.

Mosto Bagnoli: un nuovo indirizzo da segnare per le uscite a Napoli

Il nuovo locale si trova nell’area tra via Ascanio e viale Campi Flegrei, in una posizione strategica per chi frequenta il quartiere e per chi vuole scoprire un indirizzo nuovo in una delle zone più dinamiche della città. È una scelta che racconta bene anche la direzione intrapresa da Mosto: restare legato a Napoli, ma continuare a crescere intercettando i luoghi che oggi esprimono meglio l’energia urbana e contemporanea della città.

Bagnoli, del resto, non è più soltanto una zona da vivere in estate o nei fine settimana. È ormai uno spazio in continua evoluzione, sempre più frequentato da chi cerca locali, appuntamenti e serate in un contesto autentico e meno scontato. In questo scenario, l’arrivo di Mosto aggiunge un nuovo punto di riferimento per chi ama i locali con personalità.

Atmosfera conviviale e orari pensati per la serata

Il nuovo Mosto di Bagnoli apre dalle 17:00 e accompagna il pubblico fino a tarda sera: all’1:00 da domenica a mercoledì e all’1:30 da giovedì a sabato. Un orario che si adatta bene sia a chi vuole fermarsi presto con gli amici, sia a chi preferisce vivere il quartiere nelle ore più vive della sera.

Tra le formule da segnalare c’è anche la double hour dalle 17:00 alle 20:00, con la seconda birra alla spina offerta: una proposta che rende ancora più interessante la fascia dell’aperitivo e delle prime ore serali, sempre in un contesto da vivere con leggerezza e responsabilità.

Perché questa apertura conta davvero per la città

La notizia non è solo l’apertura di un nuovo locale, ma il fatto che un progetto nato a Napoli continui a investire sulla città scegliendo quartieri che stanno cambiando volto. Dopo la festa per i 10 anni, questa nuova apertura conferma che Mosto non è soltanto un nome conosciuto nel panorama cittadino, ma una realtà che continua a crescere mantenendo un legame forte con Napoli e con i suoi diversi quartieri.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante: vedere un brand locale consolidare la sua presenza non inseguendo formule impersonali, ma scegliendo un quartiere come Bagnoli, con la sua identità forte, la sua storia e il suo presente sempre più vivo.

Per chi è alla ricerca di nuovi locali a Napoli, per chi ama scoprire posti capaci di unire atmosfera e semplicità, e per chi vuole vivere Bagnoli in modo nuovo, Mosto Bagnoli è una delle aperture da tenere d’occhio nelle prossime settimane.

Se vuoi rileggere anche il racconto del compleanno-evento di Mosto, puoi farlo qui: Mosto compie 10 anni: birra artigianale, street food e musica no stop nel cuore di Napoli.

Riepilogo utile Dove: Bagnoli, area tra Via Ascanio e Viale Campi Flegrei, Napoli Orari: apertura dalle 17:00; chiusura all’1:00 da domenica a mercoledì e all’1:30 da giovedì a sabato Promo: double hour dalle 17:00 alle 20:00 con seconda birra alla spina offerta Info: consulta i canali ufficiali di Mosto per aggiornamenti e dettagli

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