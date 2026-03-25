Il Cielo è Pieno di Stelle a Napoli: Bosso e Mazzariello omaggiano Pino Daniele

Un tributo sentito e raffinato alla musica di Pino Daniele, interpretato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Due straordinari protagonisti del jazz a Napoli in un concerto da non perdere

Giovedì 26 marzo 2026 al Teatro Acacia di Napoli il concerto “Il Cielo è Pieno di Stelle”, un tributo alla musica di Pino Daniele, interpretato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello. Due straordinari protagonisti del jazz italiano, Bosso alla tromba e Mazzariello al pianoforte, propongono una rilettura originale di alcuni tra i brani più celebri e significativi del repertorio del cantautore napoletano, dando vita a un viaggio musicale ricco di emozioni e novità.

Un’idea nata nel 2022 che si è concretizzata nella registrazione dell’album avvenuta nello storico Splash Recording Studio di Napoli e pubblicato il 21 giugno 2024 da Warner Music.

Teatro Acacia Napoli Acquista ora i biglietti per Il Cielo è Pieno di Stelle Un omaggio intenso e raffinato alla musica di Pino Daniele, interpretato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Una serata di grande musica al Teatro Acacia di Napoli, perfetta per chi ama le emozioni vere e i concerti di qualità. Scegli subito il tuo posto e vivi dal vivo uno dei tributi più eleganti dedicati a Pino Daniele. Acquista i biglietti su Vivaticket

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Le melodie di Pino Daniele presentate in una straordinaria rilettura jazz

“Il Cielo è Pieno di Stelle”, abbraccia una vasta scelta di brani, dalla celebre “Napule è” alla travolgente “Je so’ pazzo”, passando per “Quanno chiove”, fino alle composizioni più recenti come “Quando” e le gemme del 1993 “Allora sì” e “Sicily”, quest’ultima realizzata originariamente con Chick Corea. Le belle melodie di Pino Daniele sono rivestite di nuovi colori e sfumature, grazie alla sensibilità jazzistica dei due musicisti, che riescono a far risuonare la poesia e il timbro unico delle sue canzoni.

Il Cielo è Pieno di Stelle” non è solo un omaggio, ma un vero e proprio viaggio tra le emozioni e le sonorità che hanno reso immortale la musica di Pino Daniele, confermando il potere della sua arte di unire generazioni e culture nel nome della bellezza musicale.

Regalati una serata di grande musica con Bosso e Mazzariello Il Cielo è Pieno di Stelle è molto più di un concerto: è un viaggio emozionante dentro le canzoni di Pino Daniele,

reinterpretate con sensibilità jazz da due artisti straordinari. Un appuntamento ideale da vivere in coppia, con amici o da regalare a chi ama la musica d’autore. Blocca ora i tuoi biglietti online e scegli il tuo posto per una delle serate musicali più intense della stagione a Napoli. Compra ora i biglietti

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