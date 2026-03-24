Sagra della Panorra 2026 ad Amorosi: quattro giorni di gusto, musica e tradizione

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Quattro giorni con buon cibo,tanta musica, divertimento e tradizioni da vivere insieme per la Panorra amorosina, un antico piatto della tradizione contadine, che sarà riproposto ad Amorosi, nella Valle Telesina

Da giovedì 26 a domenica 29 marzo 2026 ad Amorosi, nella Valle Telesina in Piazza Umberto I, si terrà la VII edizione Sagra della Panorra. La Panorra amorosina è un antico piatto della tradizione contadina nato come piatto povero e preparato con ingredienti semplici come cime di rapa, pane vecchio e olio, cibo che non doveva essere sprecato. Un piatto per le giornate fredde, cucinato a fuoco lento e condiviso in famiglia, mentre attorno si parlava.

E dal 26 al 29 marzo ad Amorosi, nel beneventano torna la Panorra con una sagra di quattro giorni con buon cibo e tanta musica, divertimento e tradizioni da vivere insieme.

Buon cibo, musica, spettacoli dal vivo e momenti di aggregazione alla Sagra della Panorra

Ad Amorosi tutte le sere dalle 20:00 sarà aperta l’Area Food, dove i partecipanti potranno gustare le specialità tipiche beneventane e della tradizione locale ma anche un buon cibo da strada accompagnati da un programma musicale e di intrattenimento con spettacoli dal vivo e momenti di aggregazione. Domenica 29 sarà possibile mangiare anche a pranzo con un menù speciale a prezzo fisso.

Programma della Sagra della Panorra 2026

Giovedì 26 marzo

Ore 20:00 – Apertura Area Food

Ore 20:30 – Domenico Dega in concerto (fisarmonica)

Venerdì 27 marzo

Ore 20:00 – Apertura Area Food

Ore 20:30 – MPS – Musica Popolare

Sabato 28 marzo

Ore 20:00 – Apertura Area Food

Ore 20:30 – LSDN – Nomadi Tribute Band con una serata dedicata ai grandi successi dei Nomadi, da cantare insieme al pubblico.

Domenica 29 marzo – “Panorra delle Palme”

Ore 09:00 – La giornata conclusiva si aprirà con i Mercatini Coldiretti Campagna Amica – Km 0, dove sarà possibile scoprire e acquistare prodotti locali e sapori autentici del territorio.

Ore 13:00 – Spazio al tradizionale Pranzo “La Panorra delle Palme”, con un menù completo al costo di €20,00, dedicato alla valorizzazione della cucina locale.

Ore 13:00 – Inizia il Festival Karaoke in Tour, ideato da Enzo Riccio, che offrirà al pubblico la possibilità di salire sul palco e diventare protagonista della giornata.

Ore 20:00 – Apertura Area Food

Ore 20:30 – The Baron & Mary – Extravaganza, per una grande serata di musica dal vivo e divertimento.

Sagra della Panorra a Amorosi – Facebook:

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