Concerti per Federico 2026 a Napoli: concerti gratis con la Nuova Orchestra Scarlatti

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Ritorna, anche per il 2026, la rassegna gratuita i Concerti per Federico che presenta concerti della Nuova Orchestra Scarlatti aperti a tutti, in partnership con l’Università Federico II di Napoli

Anche quest’anno dal 28 marzo al 7 giugno 2026 la Nuova Orchestra Scarlatti ripropone la rassegna “ I Concerti per Federico 2026” un bel progetto della Nuova Orchestra Scarlatti per l’Università Federico II di Napoli.

Una serie di grandi concerti, ad ingresso gratuito che propongono un abbinamento tra grande repertorio musicale spaziante tra generi ed epoche diverse, dal classico al pop, per tutti i gusti e tutte le generazioni, e i grandi spazi di arte, cultura e ricerca della Federico II.

5 gli appuntamenti in programma, dedicati in particolare al mondo dell’Università (studenti, docenti, personale), ma naturalmente aperti a tutti e sempre ad ingresso gratuito.

I primi 4 concerti si terranno nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo alle ore 19.00, l’ultimo si terrà il 7 giugno 2026 all’Orto Botanico di Napoli, dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

I Concerti per Federico – Programma 2026

Sabato 28 marzo 2026 – Napoli, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, ore 19.00 – Classical World Music Suoni classici e moderni per un mondo globale – vocalist Giovanna Famulari – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Giuseppe Galiano

Venerdì 24 aprile 2026 – Napoli, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, ore 19.00 – Concerto di Primavera all’Università – Da Vivaldi a Pino Daniele – ORCHESTRA SCARLATTI Young – Ensemble per Federico

Mercoledì 6 maggio 2026 – Napoli, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, ore 19.00 – Gioie del Classico Classici evergreen per tutti – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

Giovedì 28 maggio 2026 – Napoli, Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, ore 19.00 – Fiato ai Fiati – Una tavolozza di emozioni e colori diversi – i Fiati della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

Domenica 7 giugno 2026 – Orto Botanico di Napoli, ore 17.30/19.30 – Orto Sonoro Un suono per ogni pianta (8a edizione) – ORCHESTRA SCARLATTI Junior

Maggiori informazioni – I Concerti per Federico 2026 – Nuova Orchestra Scarlatti

Della Scarlatti Camera Young vi segnaliamo anche altri concerti da non perdere anche:

Martedì 31 marzo 2026, ore 17.30 – Chiesa dei SS: Marcellino e Festo di Napoli – ROSSINI / ADDISON / FRANZA / STRAVINSKIJ / KLUGHARDT – Un ricco programma per fiati tra brani originali e preziose trascrizioni.- Biglietto euro 5,60

– ROSSINI / ADDISON / FRANZA / STRAVINSKIJ / KLUGHARDT – Un ricco programma per fiati tra brani originali e preziose trascrizioni.- Giovedì 9 aprile 2026, ore 17.00 – Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli – DEVIENNE / MOZART / DRAGONETTI / DEBUSSY / MILHAUD – Un altro appuntamento cameristico pieno di diversi colori espressivi e impasti timbrici particolari- Ingresso gratuito

– DEVIENNE / MOZART / DRAGONETTI / DEBUSSY / MILHAUD – Un altro appuntamento cameristico pieno di diversi colori espressivi e impasti timbrici particolari- Mercoledì 15 aprile 2026, ore 17.30 – Chiesa dei SS: Marcellino e Festo di Napoli – BEETHOVEN / WEBERN / FALCO / MENDELSSOHN – Un denso programma cameristico per archi- Biglietto euro 5,60 –

info: tel. 081.2535984 – info@nuovaorchestrascarlatti.it – www.nuovaorchestrascarlatti.it

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