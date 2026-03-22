Simone Schettino al Teatro Acacia di Napoli con La Bella Vita: date e biglietti

Arriva a Napoli la nuova commedia di Simone Schettino “La bella vita”, che ci propone un variegato viaggio nella vita quotidiana e nei vizi degli italiani

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Dal 20 al 22 marzo 2026, il Teatro Acacia di Napoli ospiterà lo spettacolo “La Bella Vita” l’ultimo lavoro del bravo “fondamentalista napoletano”, che si è guadagnato “sul campo” questo titolo per i suoi sagaci commenti a qualsiasi notizia che proviene dai mass-media, sempre con monologhi irriverenti e simpatici.

Stavolta Schettino affronta l’attuale scenario sociale, in cui le nuove generazioni vivono una crescente preoccupazione per un futuro incerto, mentre chi ha superato una certa età tende spesso a guardare con rimpianto al passato. La vera sfida, oggi più che mai, consiste nella capacità di vivere pienamente il presente. Ciononostante, la maggior parte delle persone ambisce a trarre il massimo dalla propria esistenza, non solo auspicandolo ma talvolta considerandolo un diritto acquisito: il semplice fatto di esistere sembra giustificare la pretesa di condurre “la bella vita”, ovvero un percorso privo di sacrifici. Nell’attesa che tale trasformazione si realizzi quasi automaticamente, si assiste a una diffusa indifferenza nei confronti della società civile e del benessere collettivo, quest’ultimo non limitato esclusivamente alla dimensione economica.

Teatro Acacia Napoli Acquista ora i biglietti per Simone Schettino La Bella Vita arriva al Teatro Acacia di Napoli con tutta l’ironia tagliente di Simone Schettino.

Uno spettacolo perfetto per chi vuole concedersi una serata di risate, riflessioni pungenti e comicità intelligente sui vizi degli italiani. Scegli subito la tua replica e assicurati il posto per uno degli appuntamenti comici più attesi del weekend a Napoli. Acquista i biglietti su Vivaticket

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Attraverso un’analisi acuta ed ironica dei comportamenti e delle tendenze della società contemporanea, Simone Schettino indaga sulle cause che hanno determinato l’innalzamento delle aspettative e dei desideri individuali, interrogandosi se tale fenomeno costituisca davvero il presupposto per una vita migliore o se, al contrario, sia auspicabile un cambiamento di rotta. Lo spettacolo sarà arricchito dall’esibizione della cantante Roberta Nasti, che già in passato ha collaborato con l’artista, e dalla presentazione di Gaetano De Martino.

Regalati una serata di risate con La Bella Vita Se ami la comicità di Simone Schettino, questo è lo spettacolo giusto per vivere una serata brillante, attuale e divertente al Teatro Acacia.

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Maggiori informazioni – Teatro Acacia

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