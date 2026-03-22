Metro Linea 6 a Napoli: corse fino alle 21. Quali sono le 8 stazioni della linea 6

Al via a Napoli da lunedì 23 marzo 2026 le corse fino alle 21 della metro Linea 6 che, in 16 minuti porta da Fuorigrotta a Piazza Municipio attraverso 8 stazioni con tre interscambi con altre metro, la Linea 1, la Linea 2 e la Linea Cumana. Al momento l’allungamento degli orari riguarda solo i giorni feriali ma dovrebbe essere esteso al più presto anche al sabato e alla domenica

Da lunedì 23 marzo 2026, i treni della Metro Linea 6 di Napoli circoleranno fino alle ore 21:10 nei giorni feriali, offrendo un servizio importante a cittadini e turisti collegando il centro città con l’area occidentale e attraversando molte zone splendide della città come Mergellina, lo stadio Maradona e la zona di Chiaia.

Fino ad oggi gli orari sono stati i seguenti:

DA MUNICIPIO PER MOSTRA – Prima corsa: 07:36 | Ultima corsa: 14:50

DA MOSTRA PER MUNICIPIO – Prima corsa: 07:30 | Ultima corsa: 14:44

Da lunedì 23 Marzo 2026 la Metro Linea 6 prolunga l’orario di esercizio

Da lunedì 23 marzo la Linea 6 cambia gli orari di servizio che saranno i seguenti:

Dal lunedì al venerdì:

prima corsa da Mostra e da Municipio ore 07:10;

ultima corsa da Mostra e da Municipio ore 21:10

Sabato e domenica

prima corsa da Mostra e da Municipio ore 07:10

ultima corsa da Mostra e da Municipio ore 14:50

Con una Frequenza delle corse di 14 minuti.

La Linea 6 e i vari nodi d’interscambio con le altre metro

Aperta al pubblico a Napoli dal 17 luglio 2024 la metropolitana Linea 6 effettua corse giornaliere fisse da Fuorigrotta a Piazza Municipio. Attive al momento 8 stazioni (Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio) di cui alcune nuove stazioni dell’arte. La Linea 6 attualmente segue un percorso di 5,5 km. che percorre in 16 minuti.

Sono tre i nodi d’interscambio della la Linea 6:

alla stazione di Piazza Municipio c’è un interscambio con la linea 1 della metropolitana

c’è un interscambio con la alla stazione di Piazzale Tecchio un interscambio con la ferrovia Cumana

la stazione di Mergellina è direttamente collegata con la linea 2 metropolitana

i prossimi gli sviluppi di questa nuova linea metro vedono il proseguimento entro il 2030 verso Bagnoli, con la nuova stazione di Campegna, e poi verso Città della Scienza ed è in progetto il collegamento con Piazza San Luigi a Posillipo e per poi proseguire in ascensore, fino a via Petrarca.

Le stazioni dell’arte della linea 6

Le stazioni della Linea 6 da Fuorigrotta a Piazza Municipio sono ben 8, e sono Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio, e alcune di queste sono veri capolavori e nuove stazioni dell’arte a Napoli.

Tratta Mostra, Augusto, Lala e Mergellina

E’ la prima tratta della linea 6, quella relativa al collegamento Mostra-Mergellina, è già stata aperta al pubblico nel febbraio 2007, con 4 fermate che corrispondono alle stazioni di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina.

Le stazioni Mostra, Augusto, Lala, le prime tre stazioni sono state disegnate dall’architetto Uberto Siola assieme alla riqualificazione delle relative piazze , con molto verde e spazi urbani.

prime tre stazioni sono state disegnate dall’architetto assieme alla , con molto verde e spazi urbani. La stazione di Mergellinaè stata progettata dall’architetto Vittorio Magnago Lampugnanied è un primo punto d’interscambio con la rete di metropolitane di Napoli in quanto dispone di un collegamento diretto con la stazione Mergellina FS e la fermata linea 2 della Metropolitana.

Tratta Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio

La seconda tratta della linea 6 è quella relativa al collegamento Mergellina-Municipio dispone di 4 stazioni che seguono quella di Mergellina e che sono Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e Municipio che ospitano opere di artisti contemporanei e si aggiungeranno alle stazioni dell’arte della Linea 1.

La stazione Arco Mirelli è stata progettata dall’architetto Hans Kollhoffe si trova al termine della Riviera di Chiaia, in corrispondenza con piazza della Repubblica. La costruzione della stazione è stata un’occasione per riqualificare l’intera Piazza della Repubblica ed anche l’accesso ovest della Villa Comunale di Napoli. Arco Mirelli sarà una nuova stazione dell’arte con opere di Rebecca Horn: La Horn è una grande artista internazionale che conosce bene Napoli perché a Natale del 2002 Piazza del Plebiscito fu invasa da 333 teschi fusi in ghisa e 77 luci al neon circolari: erano le “capuzzelle” di Rebecca Horn, la grande opera d’arte all’aperto che caratterizzò la piazza e che, in forma ridotta si può vedere in una grande sala del Museo Madre.

La stazione di San Pasquale, è stata progettata dall’architetto Boris Podreccae anche questa sarà una nuova stazione dell’arte con opere di Peter Kogler. La nuova stazione è stata definita dallo stesso Podrecca “una vertiginosa discesa a mare”. Una stazione che “comincia dall’alto della Chiaia e a mano a mano sprofonda nell’acqua del mare” Un progetto particolare per la nuova stazione Metro su cinque differenti livelli, una enorme scatola in cemento armato di un centinaio di metri di lunghezza e 35 di altezza. La stazione si trova a piazza San Pasquale a due passi dalla stazione zoologica Doorn (l’Acquario) e villa Pignatelli.

La stazione di Chiaia della linea 6 è stata progettata dall’architetto napoletano Uberto Siola ed è una stazione dell’arte con opere affidate all’artista Peter Greenaway. La stazione Chiaia si trova a piazza Santa Maria degli Angeli alla fine di via Gennaro Serra, la strada che sale da piazza del Plebiscito verso via Monte di Dio all’incrocio con via Nicotera, vicino al Teatro Politeama. Via Chiaia è anche raggiungibile con un’uscita dedicata e anche grazie all’ascensore che è vicino al Ponte di Chiaia, impianto rinnovato completamente. Sarà la fermata più vicina a Piazza del Plebiscito.

L’’ultima stazione della Linea 6 è quella di Municipio, ed è stata progettata dagli architetti Alvaro Siza Vieria e Eduardo Souto. La stazione Municipio è il punto focale dell’intera opera ed è una Stazione di interscambio con la Linea 1 consentendo così al viaggiatore di spostarsi da una metropolitana all’altra direttamente dalla banchina.

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