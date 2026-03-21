K-Pop Fest 2026 a Napoli: il festival della cultura coreana arriva a Edenlandia

Un weekend intero a Napoli, all’Edenlandia, tutto dedicato alla cultura pop coreana e al mondo K-Pop. Presenti grandi due aree, una a ingresso libero e un’altra a pagamento per scoprire l’universo “K”

Il 21 e 22 marzo 2026 ad Edenlandia a Napoli si terrà il K-Pop Fest, il primo festival nel Sud Italia dedicato in modo esclusivo alla cultura pop coreana e al mondo K-Pop: un evento che per la prima volta si afferma al di fuori del contesto fumettistico. Protagoniste principali saranno le Huntrix, celebri cacciatrici di demoni dell’omonima serie animata, per un appuntamento particolarmente atteso, soprattutto a seguito del recente trionfo agli Oscar, dove KPop Demon Hunters si è aggiudicato il premio come miglior film d’animazione e Golden quello per la migliore canzone originale, riconoscimento storico per il genere K-Pop.

Nel corso dell’evento Edenlandia si trasformerà per due giornate in un vero e proprio universo “K”, in cui musica, danza, spettacolo, cultura e tradizione daranno modo al pubblico di immergersi pienamente nel fenomeno Hallyu, la cosiddetta “Onda Coreana”, che ha reso la Corea del Sud una potenza culturale di rilievo internazionale, influenzando in modo significativo le tendenze giovanili su scala globale.

Al PalaEden tanti eventi per il K-Pop Fest festival

Il PalaEden, il teatro di Edenlandia ospiterà il festival e nelle giornate di sabato 21 e domenica 22, dalle ore 10 alle 20, con un ricco programma di eventi tra cui:

esibizioni delle scuole di danza con la coreografia di Golden

contest K-Pop, sfilata Cosplay con premi

un’area dedicata all’artigianato

una vasta selezione di cucina asiatica.

Da non perdere gli spettacoli dal vivo alle 12 e alle ore 17, con lo Show Huntrix , che vedrà protagoniste le interpreti del gruppo K-pop virtuale della pellicola KPop Demon Hunters, vincitrice a Los Angeles. Le doppiatrici italiane di Rumi (voce), Mira (ballerina) e Zoey (rapper) daranno vita alle eroine che affrontano le forze demoniache tramite la musica.

alle 12 e alle ore 17, con lo , che vedrà protagoniste le interpreti del gruppo K-pop virtuale della pellicola KPop Demon Hunters, vincitrice a Los Angeles. Le doppiatrici italiane di Rumi (voce), Mira (ballerina) e Zoey (rapper) daranno vita alle eroine che affrontano le forze demoniache tramite la musica. Sarà inoltre possibile ammirare gli Hanbok, abiti tradizionali coreani messi a disposizione da Kotalia, offrendo a grandi, bambini e persino agli animali domestici l’opportunità di indossarli, per una piena immersione nella cultura coreana.

Il K-Pop Fest di Napoli sarà un festival giovane e diffuso con il palco centrale del parco, accessibile gratuitamente, che si trasformerà in un ampio spazio dedicato alla K-Culture grazie alla collaborazione con Koreame e Coreapoli, tra le principali community di appassionati di cultura coreana.

Previsti inoltre il grande raduno K-Pop organizzato da We Are Keet, il contest musicale con premi messi a disposizione da Evertour e Ketours, oltre a performance di Cosplayers, sessioni di Karaoke e numerose altre attività pensate per il pubblico più giovane e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’Onda Coreana.

Come partecipare al K-Pop Fest festival dedicato alla cultura pop coreana

Il festival avrà due zone una gratuita e l’altra a pagamento:

Area Festival – Nel Parco di Edenlandia (Ingresso Gratuito)

L’atmosfera K-Pop inizia già all’ingresso. Nel parco troverai:

Stand a tema coreano e asiatico

Food & beverage ispirati alla cultura K

Area social e photo experience

Spettacoli e momenti live sul palco centrale

Un’area aperta a tutti, pensata per farti entrare nel mood del festival anche senza biglietto teatro.

Area Experience Palaeden – Il Cuore del Festival

Con Il Biglietto Palaeden Accedi All’esperienza Centrale Del K-POP FEST:

Contest Ufficiale K-Pop – Solisti E Crew Si Sfidano Sul Palco Davanti A Una Giuria Professionale. Performance Selezionate, Energia Pura E Premiazione Ufficiale La Domenica.

Solisti E Crew Si Sfidano Sul Palco Davanti A Una Giuria Professionale. Performance Selezionate, Energia Pura E Premiazione Ufficiale La Domenica. Spettacolo K-Pop “Demon Hunters” – Uno Show Scenografico Ad Alto Impatto Visivo Con Coreografie, Costumi E Atmosfera K-Pop .

Uno Show Scenografico Ad Alto Impatto Visivo Con Coreografie, Costumi E Atmosfera K-Pop Meet & Greet Con Le Huntrix – Possibilità Di Incontrare Le Huntrix Dal Vivo E Scattare Una Foto Con Loro.

Possibilità Di Incontrare Le Huntrix Dal Vivo E Scattare Una Foto Con Loro. Ospiti Speciali – Presenze Dal Mondo K-Culture E Performer Di Riferimento Per La Community.

Presenze Dal Mondo K-Culture E Performer Di Riferimento Per La Community. Stand Tematici All’interno Del Palaeden – Area Dedicata Con Espositori Selezionati E Prodotti A Tema K.

Qui si vive la parte più intensa, organizzata e spettacolare del festival.

Biglietti di accesso al festival

Parco Edenlandia: Ingresso Gratuito

Palaeden – Experience Day – Early Bird: 8€ Standard: 10€ Abbonamento 2 Giorni: 15€ Bambini Inferiori Ad 1 Anno Di Età Non Pagano Il Ticket D’ingresso



Maggiori informazioni – K-Pop Fest festival

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