Festa degli Aquiloni nel Real Sito di Carditello con visite guidate e giochi

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Il Real Sito di Carditello apre le sue porte sabato 21 e domenica 22 marzo ad una bella festa per celebrare l’Equinozio di Primavera con laboratori creativi sugli aquiloni, visite tematiche per scoprire gli orologi e tanto altro

Nel reale del Real Sito di Carditello a San Tammaro, vicino Caserta, sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 si celebrerà l’Equinozio di Primavera con due giornate speciali che prevedono tanti eventi con laboratori creativi sugli aquiloni, visite tematiche per scoprire gli orologi solari, animazione teatrale e giochi per volare sulle ali della fantasia.

Due giornate speciali, per adulti e bambini, che prevedono un’apertura pomeridiana sabato 21 con speciali visite guidate tematiche e un’intera giornata di apertura per domenica 22 marzo con la bella festa degli Aquiloni, ad ingresso gratuito, e tante altre attività.

Due giornate speciali a Carditello

Festa degli Aquiloni nel Real Sito di Carditello per celebrare l’Equinozio di Primavera. Il programma:

Sabato 21 marzo 2026

Ore 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate tematiche – Speciale orologi solari e fenomeno dell’Equinozio

Domenica 22 marzo 2026

Ore 10:30 – 16:00 – Festa degli Aquiloni – I edizione – Ingresso gratuito

Festa degli Aquiloni – I edizione – Ingresso gratuito Ore 11:00 – Primavera in volo – Animazione teatrale, Laboratori creativi sugli aquiloni, Giochi – A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco In collaborazione con FDA EventCreator – Per info, costi e prenotazioni – Cell. 331 6997325

Primavera in volo – Animazione teatrale, Laboratori creativi sugli aquiloni, Giochi – A cura de La Mansarda Teatro dell’Orco In collaborazione con FDA EventCreator – Per info, costi e prenotazioni – Cell. 331 6997325 Ore 11:30 / 12:30 / 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate tematiche – Speciale orologi solari e fenomeno dell’Equinozio

Visite accompagnate tematiche – Speciale orologi solari e fenomeno dell’Equinozio Ore 12:30 – 16:00 – Area Picnic – Prenotazione obbligatoria

Informazioni per le attività

Area museale – Visite accompagnate Intero: €8,00 Ridotto over 60: €6,00 Ridotto 6-18 anni: €4,00 Gruppi (minimo 20 persone): €7,00 Gratuito per under 6 e diversamente abili

Area Pic-nic Intero: €3,00 Gruppi: €20,00 (tavolo max 8-10 persone)

Parcheggio – Gratuito (non custodito)

Info e prenotazioni

È possibile acquistare i biglietti direttamente nel Real Sito di Carditello 379 2981223 – Mail prenotazione@fondazionecarditello.org



Maggiori informazioni evento ufficiale

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