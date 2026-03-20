Falò di San Giuseppe 2026 a Conca della Campania: musica, cibo e tradizione

Ph Facebook Conca Insieme Aps

Una bella serata di festa attorno al fuoco dei falò di San Giuseppe a Conca della Campania nell’alto casertano tra buona musica e ottimo cibo accompagnato dal buon vino locale

Sabato 21 marzo 2026 a Conca della Campania nel casertano, in Via San Nicola, presso il Piazzale Poste si terrà la II Edizione del Falò di San Giuseppe una grande e bella festa che vuole celebrare la tradizione del falò dedicato al santo.

Organizzata dalla Pro Loco Conca Insieme Aps, la festa si svolgerà dalle ore 19,30 e promette una serata di allegria e di condivisione con l’accensione del falò e momenti di musica e danza popolare, con ballerine di tammurriata, fisarmonica e tammurriata dal vivo, seguiti da un DJ set.

Non mancheranno gli stand gastronomici con tante buone specialità locali e il buon vino della zona di Roccamonfina.

Il falò di San Giuseppe a Conca della Campania

sabato 21 marzo alle ore 19:30 gli organizzatori daranno il via all’ accensione del caratteristico falò, realizzato da grossi ceppi di castagno e fascine raccolte dai giovani del posto. Un appuntamento tradizionale a Conca rivolto all’intera cittadinanza e che vuole aprirsi anche a turisti e cittadini dei comuni limitrofi.

Una bella festa che offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di gustare i buoni prodotti tipici della zona con tante gustose pietanze tra cui: gnocchi, panini farciti, zeppole, crespelle, frittelle, patatine fritte ecc. Il piatto forte sarà la zuppa di fagioli, castagne e funghi porcini, un vero banchetto da re innaffiato da buon vino locale, birra e bibite a volontà.

Non mancheranno bravi artisti del panorama canoro e musicale, che allieteranno la serata con musica e balli popolari, tra le fiamme del falò, i sapori delle pietanze, la gioia dei bambini, per festeggiare la vigila di san Giuseppe.

Il falò è aperto alla partecipazione della comunità: chi lo desidera può contribuire portando fasci e legna per alimentare insieme il fuoco della tradizione.

Maggiori informazioni – sito ufficiale Pro Loco Conca Insieme Aps

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.