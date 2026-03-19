Visite serali a San Giovanni a Carbonara a Napoli: esperienza gratuita su prenotazione

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Visite serali straordinarie alla bellissima Chiesa monumentale di San Giovanni a Carbonara a Napoli: un’esperienza gratuita dedicata ad uno dei luoghi più affascinanti della città

Il MUDD, il Museo Diocesano Diffuso di Napoli, organizza delle bellissime visite serali gratuite su prenotazione obbligatoria alla straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara una chiesa monumentale di Napoli che custodisce, tra i tanti capolavori, anche il grande monumento funebre del Re Angioino di Napoli Ladislao I. Il sovrano, detto il Magnanimo, fu re di Napoli dal 1386, anno dell’assassinio del padre, al 1414, anno in cui morì e, oltre a essere sovrano del Regno di Napoli, Ladislao era Re di Gerusalemme e di Sicilia e Re titolare d’Ungheria e di Croazia.

La straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara sarà aperta alle visite serali gratuite, ogni venerdì alle 20:00 e alle 21:00. La visita dura 45 Minuti ed è obbligatoria la prenotazione. E’ consigliato l’arrivo in orario perché in caso di ritardo non sarà garantito l’accesso.

Visite serali gratuite ad una delle più belle Chiese Monumentali di Napoli

La chiesa di San Giovanni a Carbonara è un luogo in cui arte, politica e spiritualità si intrecciano profondamente. Uno spazio antico che risale al 1400 in cui architetture, sepolture e affreschi accompagnano il visitatore attraverso storie di dinastie, ambizioni e alleanze che hanno segnato la città tra Medioevo e Rinascimento.

Percorrendo la navata e addentrandosi tra le cappelle del complesso, si ha la possibilità di cogliere come il potere abbia scelto l’arte per lasciare traccia nel tempo. Il complesso religioso accoglie, in prossimità dell’altare maggiore, il mausoleo di re Ladislao, una straordinaria architettura funeraria che unisce scultura, simboli dinastici e immagini sacre in un’opera di grande intensità.

Intorno, le cappelle nobiliari costruiscono un racconto corale in cui ogni famiglia ha lasciato un segno riconoscibile, contribuendo a fare di San Giovanni a Carbonara uno dei luoghi più rappresentativi della nobiltà napoletana.

Una visita speciale e da non perdere organizzata dal MuDD – Museo Diocesano Diffuso , un’iniziativa che valorizza il patrimonio religioso del centro storico di Napoli attraverso la riapertura dei luoghi, il coinvolgimento della comunità e dei giovani del territorio, con una narrazione accessibile e condivisa.

, un’iniziativa che valorizza il patrimonio religioso del centro storico di Napoli attraverso la riapertura dei luoghi, il coinvolgimento della comunità e dei giovani del territorio, con una narrazione accessibile e condivisa. L’esperienza è gratuita, con prenotazione obbligatoria, e si svolge ogni venerdì alle 20:00 e alle 21:00.

Per informazioni e prenotazioni MuDD – Museo Diocesano Diffuso

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