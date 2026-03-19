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Guida rapida al weekend a Napoli con Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 19 al 22 marzo 2026

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PH victor-malyushev su unsplash

Un post sintetico e agile da consultare della guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, buon cibo e tanto altro. Per il dettaglio delle notizie cliccare sopra il link

 

Anche nel weekend dal 19 al 22 marzo 2026 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete in forma sintetica alcuni eventi a Napoli che abbiamo scelto per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concertiVisite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.

La sintesi degli eventi di questo weekend

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend  

Lucia di Lammermoor al Teatro San Carlo – Foto Facebook Teatro San Carlo

Visite guidate ed eventi nei luoghi storici della città

Ph Facebook MUDD – Museo Diocesano Diffuso Napoli

Feste, sagre e altri eventi a Napoli nel Weekend

Ph Facebook Marina di Stabia

Le ultime mostre in città da vedere nel weekend

ph Facebook Gallerie d’Italia

Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze

Alcuni dei nostri post più letti per scoprire Napoli

Le nostre rassegne del weekend con tanti eventi selezionati

ndv napoli panorama come musica

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata


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