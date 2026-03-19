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Giornate FAI di Primavera 2026: i luoghi aperti tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

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© Napoli da Vivere

Per le giornate del FAI a Napoli e in Campania più di 50 aperture di luoghi straordinari per ammirare ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili. Vediamo di seguito i luoghi aperti nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

 

 

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in Campania si terranno le Giornate FAI di Primavera, l’evento che dal 1993 permette a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle loro città. Per questa edizione, il FAI apre in Campania le porte a oltre 50 luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare.

Le visite saranno guidate dai volontari del FAI e dagli apprendisti ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori alla scoperta di storie, curiosità e segreti nascosti.

Di seguito le visite nelle quattro province della Campania e cioè Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Provincia di Avellino

In Irpinia 13 luoghi stupendi tra Avella, in Bassa Irpinia e Mirabella Eclano, cittadina finalista tra le capitali della cultura italiana 2028

  • Avella – Chiesa di San Giovanni
  • Avella – Chiesa di Santa Candida
  • Avella – Chiesa di San Pietro
  • Avella – Palazzo Ducale Alvarez De Toledo
  • Avella – Museo Immersivo e Archeologico
  • Avella – Palazzo Borrelli
  • Mirabella Eclano – Chiesa di S.Bernardino
  • Mirabella Eclano – Chiesa di S.Maria Maggiore
  • Mirabella Eclano – Chiesa di San Francesco
  • Mirabella Eclano – Monumento ai Caduti
  • Mirabella Eclano – Museo Civico di Arte Sacra
  • Mirabella Eclano – Museo del Carro
  • Mirabella Eclano – Museo dei Misteri

Provincia di Benevento  

Nel beneventano 3 luoghi aperti e visitabili di cui due a Benevento tra cui la sede della Confindustria di Benevento aprirà eccezionalmente le porte della propria sede nell’ex caveau della Banca d’Italia completamente rinnovato e poi la splendida cornice del complesso di Sant’Agostino. Solopaca, si potrà visitare parte del Palazzo Cusani e il frantoio,

Ph FAI Fondo Ambiente Italia

  • Solopaca – Antico Frantoio In Pietra
  • Benevento – Sede Confindustria Benevento
  • Benevento – Complesso Di Sant’agostino

Provincia di Caserta  

Anche a Caserta ed in provincia 15 straordinari luogi da visitare dalla sede della Prefettura alla  Real Vaccheria ed il Tempietto del SS Sacramento e poi tanti luoghi a Sessa Aurunca  ed Aversa.

© foto di Associazione “Amici di San Francesco” Aversa Facebook

  • Aversa – Cattedrale di San Paolo
  • Aversa – Palazzo Vescovile
  • Aversa – Sedile San Luigi
  • Caserta – Palazzo della Prefettura
  • Caserta – Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento
  • Aversa – Chiesa e Chiostro di S. Domenico
  • Aversa – Palazzo Ex Giudice di Pace
  • Riardo – Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo
  • Sessa Aurunca – Chiesa di San Carlo Borromeo
  • Rongolisi – Chiesa Rupestre Santa Maria in Grotta
  • Cellole – Villa Matilde Avallone
  • Sessa Aurunca – Cattedrale SS Pietro e Paolo
  • Sessa Aurunca – Palazzo Di Transo
  • Sessa Aurunca – Chiesa di San Leone
  • Sessa Aurunca – Chiostro S. Domenico e Congrega SS Rosario

Provincia di Salerno   

A Salerno ed in provincia 7 straordinari luoghi da visitare tra la casa dell’artista Sol Lewitt a Praiano alla sede della Fondazione Meeting Del Mare a Camerota. E poi 4 luoghi importanti nel centro di Salerno

Foto di Gianpaolo Antonucci su Unsplash

  • Praiano – Casa L’orto: La Dimora Di Sol Lewitt In Costiera Amalfitana
  • Camerota – Palazzo Santa Maria, Sede Fondazione
  • Pollica – Palazzo Mazziotti: Dimora Nobile Del Risorgimento Cilentano
  • Salerno – Aula Cultuale Di Palazzo Pedace: Mostra Di Prospero Calciano
  • Salerno – Fondazione Ebris: Da Monastero A Eccellenza D’arte E Scienza
  • Salerno – I Presepi Della Famiglia Natella: Una Raccolta Sorprendente
  • Salerno – Palazzo Arcivescovile: Sale Private E Cappella Di Nona

Tutte opportunità uniche per conoscere o riscoprire alcuni dei simboli più rappresentativi della città, approfondendo la conoscenza di Napoli attraverso le testimonianze di coloro che ne custodiscono il patrimonio.

Tutte le informazioni per l’accesso e le eventuali prenotazioni sul sito ufficiale FAI – Per cercare le visite nelle varie provincie scrivere la città capoluogo nella ricerca  

Approfondimento FAI 2026

Vuoi scoprire anche i luoghi aperti a Napoli e in provincia?

Per le Giornate FAI di Primavera 2026 sono previste aperture straordinarie anche a
Napoli e provincia, con luoghi affascinanti da visitare tra storia, arte e percorsi speciali.
Se vuoi avere il quadro completo delle visite del weekend, trovi qui l’articolo dedicato.

Scopri le aperture FAI a Napoli e provincia

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.


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