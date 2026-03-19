Giornate FAI di Primavera 2026: i luoghi aperti tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

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Per le giornate del FAI a Napoli e in Campania più di 50 aperture di luoghi straordinari per ammirare ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili. Vediamo di seguito i luoghi aperti nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in Campania si terranno le Giornate FAI di Primavera, l’evento che dal 1993 permette a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle loro città. Per questa edizione, il FAI apre in Campania le porte a oltre 50 luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare.

Le visite saranno guidate dai volontari del FAI e dagli apprendisti ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori alla scoperta di storie, curiosità e segreti nascosti.

Di seguito le visite nelle quattro province della Campania e cioè Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

Provincia di Avellino

In Irpinia 13 luoghi stupendi tra Avella, in Bassa Irpinia e Mirabella Eclano, cittadina finalista tra le capitali della cultura italiana 2028

Avella – Chiesa di San Giovanni

Avella – Chiesa di Santa Candida

Avella – Chiesa di San Pietro

Avella – Palazzo Ducale Alvarez De Toledo

Avella – Museo Immersivo e Archeologico

Avella – Palazzo Borrelli

Mirabella Eclano – Chiesa di S.Bernardino

Mirabella Eclano – Chiesa di S.Maria Maggiore

Mirabella Eclano – Chiesa di San Francesco

Mirabella Eclano – Monumento ai Caduti

Mirabella Eclano – Museo Civico di Arte Sacra

Mirabella Eclano – Museo del Carro

Mirabella Eclano – Museo dei Misteri

Provincia di Benevento

Nel beneventano 3 luoghi aperti e visitabili di cui due a Benevento tra cui la sede della Confindustria di Benevento aprirà eccezionalmente le porte della propria sede nell’ex caveau della Banca d’Italia completamente rinnovato e poi la splendida cornice del complesso di Sant’Agostino. A Solopaca, si potrà visitare parte del Palazzo Cusani e il frantoio,

Solopaca – Antico Frantoio In Pietra

Benevento – Sede Confindustria Benevento

Benevento – Complesso Di Sant’agostino

Provincia di Caserta

Anche a Caserta ed in provincia 15 straordinari luogi da visitare dalla sede della Prefettura alla Real Vaccheria ed il Tempietto del SS Sacramento e poi tanti luoghi a Sessa Aurunca ed Aversa.

Aversa – Cattedrale di San Paolo

Aversa – Palazzo Vescovile

Aversa – Sedile San Luigi

Caserta – Palazzo della Prefettura

Caserta – Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento

Aversa – Chiesa e Chiostro di S. Domenico

Aversa – Palazzo Ex Giudice di Pace

Riardo – Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo

Sessa Aurunca – Chiesa di San Carlo Borromeo

Rongolisi – Chiesa Rupestre Santa Maria in Grotta

Cellole – Villa Matilde Avallone

Sessa Aurunca – Cattedrale SS Pietro e Paolo

Sessa Aurunca – Palazzo Di Transo

Sessa Aurunca – Chiesa di San Leone

Sessa Aurunca – Chiostro S. Domenico e Congrega SS Rosario

Provincia di Salerno

A Salerno ed in provincia 7 straordinari luoghi da visitare tra la casa dell’artista Sol Lewitt a Praiano alla sede della Fondazione Meeting Del Mare a Camerota. E poi 4 luoghi importanti nel centro di Salerno

Praiano – Casa L’orto: La Dimora Di Sol Lewitt In Costiera Amalfitana

Camerota – Palazzo Santa Maria, Sede Fondazione

Pollica – Palazzo Mazziotti: Dimora Nobile Del Risorgimento Cilentano

Salerno – Aula Cultuale Di Palazzo Pedace: Mostra Di Prospero Calciano

Salerno – Fondazione Ebris: Da Monastero A Eccellenza D’arte E Scienza

Salerno – I Presepi Della Famiglia Natella: Una Raccolta Sorprendente

Salerno – Palazzo Arcivescovile: Sale Private E Cappella Di Nona

Tutte opportunità uniche per conoscere o riscoprire alcuni dei simboli più rappresentativi della città, approfondendo la conoscenza di Napoli attraverso le testimonianze di coloro che ne custodiscono il patrimonio.

Tutte le informazioni per l’accesso e le eventuali prenotazioni sul sito ufficiale FAI – Per cercare le visite nelle varie provincie scrivere la città capoluogo nella ricerca

Approfondimento FAI 2026 Vuoi scoprire anche i luoghi aperti a Napoli e in provincia? Per le Giornate FAI di Primavera 2026 sono previste aperture straordinarie anche a

Napoli e provincia, con luoghi affascinanti da visitare tra storia, arte e percorsi speciali.

Se vuoi avere il quadro completo delle visite del weekend, trovi qui l’articolo dedicato. Scopri le aperture FAI a Napoli e provincia



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