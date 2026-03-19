Giornate FAI di Primavera 2026: i luoghi aperti tra Avellino, Benevento, Caserta e Salerno

Per le giornate del FAI a Napoli e in Campania più di 50 aperture di luoghi straordinari per ammirare ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili. Vediamo di seguito i luoghi aperti nelle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 in Campania si terranno le Giornate FAI di Primavera, l’evento che dal 1993 permette a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle loro città. Per questa edizione, il FAI apre in Campania le porte a oltre 50 luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare.
Le visite saranno guidate dai volontari del FAI e dagli apprendisti ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori alla scoperta di storie, curiosità e segreti nascosti.
- Tutte le informazioni sulle 3 visite previste a Napoli città:
- Tutte le informazioni sulle 13 visite previste in provincia di Napoli:
Di seguito le visite nelle quattro province della Campania e cioè Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.
Provincia di Avellino
In Irpinia 13 luoghi stupendi tra Avella, in Bassa Irpinia e Mirabella Eclano, cittadina finalista tra le capitali della cultura italiana 2028
- Avella – Chiesa di San Giovanni
- Avella – Chiesa di Santa Candida
- Avella – Chiesa di San Pietro
- Avella – Palazzo Ducale Alvarez De Toledo
- Avella – Museo Immersivo e Archeologico
- Avella – Palazzo Borrelli
- Mirabella Eclano – Chiesa di S.Bernardino
- Mirabella Eclano – Chiesa di S.Maria Maggiore
- Mirabella Eclano – Chiesa di San Francesco
- Mirabella Eclano – Monumento ai Caduti
- Mirabella Eclano – Museo Civico di Arte Sacra
- Mirabella Eclano – Museo del Carro
- Mirabella Eclano – Museo dei Misteri
Provincia di Benevento
Nel beneventano 3 luoghi aperti e visitabili di cui due a Benevento tra cui la sede della Confindustria di Benevento aprirà eccezionalmente le porte della propria sede nell’ex caveau della Banca d’Italia completamente rinnovato e poi la splendida cornice del complesso di Sant’Agostino. A Solopaca, si potrà visitare parte del Palazzo Cusani e il frantoio,
- Solopaca – Antico Frantoio In Pietra
- Benevento – Sede Confindustria Benevento
- Benevento – Complesso Di Sant’agostino
Provincia di Caserta
Anche a Caserta ed in provincia 15 straordinari luogi da visitare dalla sede della Prefettura alla Real Vaccheria ed il Tempietto del SS Sacramento e poi tanti luoghi a Sessa Aurunca ed Aversa.
- Aversa – Cattedrale di San Paolo
- Aversa – Palazzo Vescovile
- Aversa – Sedile San Luigi
- Caserta – Palazzo della Prefettura
- Caserta – Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento
- Aversa – Chiesa e Chiostro di S. Domenico
- Aversa – Palazzo Ex Giudice di Pace
- Riardo – Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo
- Sessa Aurunca – Chiesa di San Carlo Borromeo
- Rongolisi – Chiesa Rupestre Santa Maria in Grotta
- Cellole – Villa Matilde Avallone
- Sessa Aurunca – Cattedrale SS Pietro e Paolo
- Sessa Aurunca – Palazzo Di Transo
- Sessa Aurunca – Chiesa di San Leone
- Sessa Aurunca – Chiostro S. Domenico e Congrega SS Rosario
Provincia di Salerno
A Salerno ed in provincia 7 straordinari luoghi da visitare tra la casa dell’artista Sol Lewitt a Praiano alla sede della Fondazione Meeting Del Mare a Camerota. E poi 4 luoghi importanti nel centro di Salerno
- Praiano – Casa L’orto: La Dimora Di Sol Lewitt In Costiera Amalfitana
- Camerota – Palazzo Santa Maria, Sede Fondazione
- Pollica – Palazzo Mazziotti: Dimora Nobile Del Risorgimento Cilentano
- Salerno – Aula Cultuale Di Palazzo Pedace: Mostra Di Prospero Calciano
- Salerno – Fondazione Ebris: Da Monastero A Eccellenza D’arte E Scienza
- Salerno – I Presepi Della Famiglia Natella: Una Raccolta Sorprendente
- Salerno – Palazzo Arcivescovile: Sale Private E Cappella Di Nona
Tutte opportunità uniche per conoscere o riscoprire alcuni dei simboli più rappresentativi della città, approfondendo la conoscenza di Napoli attraverso le testimonianze di coloro che ne custodiscono il patrimonio.
Tutte le informazioni per l’accesso e le eventuali prenotazioni sul sito ufficiale FAI – Per cercare le visite nelle varie provincie scrivere la città capoluogo nella ricerca
Vuoi scoprire anche i luoghi aperti a Napoli e in provincia?
Per le Giornate FAI di Primavera 2026 sono previste aperture straordinarie anche a
Napoli e provincia, con luoghi affascinanti da visitare tra storia, arte e percorsi speciali.
Se vuoi avere il quadro completo delle visite del weekend, trovi qui l’articolo dedicato.
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