Archeofestival 2026: visite gratuite all’Antiquarium di Boscoreale e al sito preistorico di Longola

Ph Facebook Parco Archeologico Naturalistico di Longola

Una giornata gratuita tra Boscoreale e il sito preistorico di Longola a Poggiomarino per la 6° Tappa di Archeofestival 2026

Sabato 21 marzo 2026 si terrà la sesta tappa dell’Archeofestival 2026 che partirà da Boscoreale, in provincia di Napoli, dove nell’Antiquarium si effettuerà una visita guidata alla sala di Longola con accompagnamento dell’Archeologo. Poi ci si sposterà a Poggiomarino per scoprire il Parco Archeologico Naturalistico di Longola, un villaggio preistorico scoperto e ricostruito vicino al Sarno. Sul posto delle interessanti visite al sito e poi tanti altri eventi fino a sera. Una giornata gratuita con tanti eventi.

Programma Archeofestival 2026 – 6° tappa

30 – Antiquarium di Boscoreale: visita alla sala di Longola con accompagnamento dell’archeologo, dott.Nicola Castaldo

11,30 – Spostamento al Parco Archeologico Naturalistico di Longola (Poggiomarino)

00 – Accoglienza al Parco di Longola da parte dell’Archeologo Nicola Castaldo e altri – Visita alla mostra sulle tradizioni popolari del territorio

13,00 – Pranzo con colazione al sacco

15,00 – Visita del Parco, con soste presso i tavoli didattici allestiti da varie associazioni di rievocazione

18,00 – Reading poetico

20,00 – Musica live, con la presenza del Liceo Musicale “Diapason”

L’evento è gratuito con iscrizione e prenotazione obbligatoria compilando il modulo di prenotazione oppure scaricandolo dal sito ufficiale dell’Archeofestival

È obbligatorio prenotarsi, al fine di organizzare al meglio gli eventi

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