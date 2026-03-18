Festa di Primavera alla Peschiera Grande della Reggia di Caserta

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Una mattinata di eventi dal titolo “Vie d’Acqua, specchi del tempo” con musicisti e danzatori che animeranno le sponde del laghetto della Peschiera grande, zona recentemente restaurata e riaperta al pubblico

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Sabato 21 marzo 2026 una bella Festa di primavera, dal titolo “Vie d’acqua, specchi del tempo” alla Peschiera Grande della Reggia di Caserta nell’area del Bosco vecchio recentemente restaurata e riaperta al pubblico.

A conclusione di articolati interventi la “Peschiera grande” è stata riaperta al pubblico e il primo giorno di primavera ci sarà una festa aperta a tutti. Il programma della mattinata è il seguente:

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“Vie d’acqua, specchi del tempo” alla Peschiera Grande

Dalle 11.30 alle 13.30 le sponde del laghetto saranno animate da musicisti e danzatori per “Vie d’acqua, specchi del tempo”, un progetto artistico site-specific che crea un percorso immersivo in uno degli spazi più suggestivi del Museo verde. La danza sarà accompagnata dalla Sonora Chamber Orchestra diretta da Pierfrancesco Borrelli ensemble di archi e fiati.

saranno animate da musicisti e danzatori per “Vie d’acqua, specchi del tempo”, un progetto artistico site-specific che crea un percorso immersivo in uno degli spazi più suggestivi del Museo verde. La danza sarà accompagnata dalla Sonora Chamber Orchestra diretta da Pierfrancesco Borrelli ensemble di archi e fiati. In posizione speculare, la seconda postazione proporrà una coreografia di linguaggio contemporaneo accompagnata dal Marco Sannini Jazz 4tet, che rielaborerà in chiave jazzistica musiche e arie del Settecento napoletano.

proporrà una coreografia di linguaggio contemporaneo accompagnata dal Marco Sannini Jazz 4tet, che rielaborerà in chiave jazzistica musiche e arie del Settecento napoletano. Lungo i lati corti della Peschiera si collocheranno due ulteriori ensemble cameristici che rappresenteranno momenti di passaggio nella storia della musica. Sonora Wind 5tet – Ensemble Ottocentesco: Il repertorio si ispirerà alla tradizione dell’Harmoniemusik, musica per ensemble di fiati diffusa tra Settecento e Ottocento nelle corti europee

si collocheranno due ulteriori ensemble cameristici che rappresenteranno momenti di passaggio nella storia della musica. Sonora Wind 5tet – Ensemble Ottocentesco: Il repertorio si ispirerà alla tradizione dell’Harmoniemusik, musica per ensemble di fiati diffusa tra Settecento e Ottocento nelle corti europee I danzatori saranno distribuiti in quattro gruppi, due nelle postazioni principali e due lungo i bordi della Peschiera, in dialogo diretto con i diversi ensemble musicali. I camminamenti diventeranno parte integrante della scena e accompagneranno il movimento del pubblico nello spazio.

“Vie d’acqua, specchi del tempo” è un progetto di Eugenio Ottieri per Progetto Sonora impresa sociale, con i complessi musicali della Sonora Chamber Orchestra, il Marco Sannini jazz 4tet, e coreografie di Annamaria Di Maio, con le danzatrici e i danzatori di ARB Dance Company.

La partecipazione all’iniziativa è aperta a tutto il pubblico del Museo (munito di biglietto e/o abbonamento). Non è prevista prenotazione.

Come visitare la Reggia di Caserta e partecipare all’evento Per assistere a “Vie d’acqua, specchi del tempo” basta accedere alla Reggia di Caserta con un

biglietto d’ingresso o abbonamento. Non è prevista prenotazione, ma acquistare online ti permette di organizzare la visita in modo più semplice e senza attese inutili. Se vuoi concederti una mattinata diversa tra musica, danza e uno dei luoghi più belli della Campania, questo è il momento giusto per pianificare la tua giornata alla Reggia. Vai alla biglietteria online

Una visita alla Reggia di Caserta non è solo un ingresso: è un’esperienza da vivere con calma, tra il Parco Reale, la Peschiera Grande e la magia del primo giorno di primavera. Nota: il link alla biglietteria è affiliato. In caso di acquisto, Napoli da Vivere potrebbe ricevere una piccola commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggiori informazioni e programma completo – Vie d’acqua, specchi del tempo” alla Peschiera Grande –

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