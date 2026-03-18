Giornate FAI di Primavera 2026 in provincia di Napoli: 13 aperture straordinarie da scoprire

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Per le giornate del FAI in Campania più di 50 aperture di luoghi straordinari per ammirare, nelle varie province, ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili. Di seguito i luoghi aperti in provincia di Napoli

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano anche in Campania le Giornate FAI di Primavera, l’evento che dal 1993 permette a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle loro città con visite gratuite. Per questa edizione, il FAI apre in Campania le porte a oltre 50 luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare.

Le visite saranno guidate dai volontari del FAI e dagli apprendisti ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori alla scoperta di storie, curiosità e segreti nascosti. Anche in provincia di Napoli decine di occasioni speciali per scoprire o riscoprire luoghi simbolo a volte chiusi.

Le aperture previste a Napoli e in Provincia di Napoli

Vi abbiamo già parlato delle tre visite previste a Napoli città e cioè:

Stadio Diego Armando Maradona : Apertura libera, senza prenotazione.

: Apertura libera, senza prenotazione. Palazzo d’Avalos del Vasto : Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione.

: Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione. Villa Rosebery Parco e Palazzina Borbonica: Visite riservate agli iscritti FAI, solo prenotazione.

Di seguito le altre 13 visite previste in Provincia di Napoli:

Pozzuoli – Rione Terra – un affascinante percorso alla scoperta del nucleo più antico di Pozzuoli e acropoli dell’antica Puteoli.

un affascinante percorso alla scoperta del nucleo più antico di Pozzuoli e acropoli dell’antica Puteoli. Pozzuoli – Necropoli Paleocristiana di Villa Elvira – lungo l’antica via Consolare Campana una grande area sepolcrale realizzata tra II e VI secolo d.C. con le più antiche testimonianze del Cristianesimo

lungo l’antica via Consolare Campana una grande area sepolcrale realizzata tra II e VI secolo d.C. con le più antiche testimonianze del Cristianesimo Pozzuoli – Chiesa di Santa Maria della Purificazione – Costruita nel 1702, custodisce affreschi settecenteschi, la cantoria lignea del 1757 e una suggestiva cripta a tre navate.

Costruita nel 1702, custodisce affreschi settecenteschi, la cantoria lignea del 1757 e una suggestiva cripta a tre navate. Bacoli – Anfiteatro di Cuma – un anfiteatro tra i più antichi della Campania, situato nei pressi dell’area archeologica di Cuma.

un anfiteatro tra i più antichi della Campania, situato nei pressi dell’area archeologica di Cuma. Nola – Fonderia Nolana Del Giudice – una fonderia degli anni ’70 che unisce l’antica tecnica della cera persa alle più avanzate tecnologie digitali, molto apprezzata da artisti moderni quali Mimmo Paladino, Igor Mitoraj e Jan Fabre.

una fonderia degli anni ’70 che unisce l’antica tecnica della cera persa alle più avanzate tecnologie digitali, molto apprezzata da artisti moderni quali Mimmo Paladino, Igor Mitoraj e Jan Fabre. Nola – Museo Storico Archeologico di Nola – ospitato nell’ex Convento di Santa Maria la Nova nel centro storico di Nola con un interessante percorso espositivo dalla preistoria all’età moderna ed una straordinaria tela di Andrea Vaccaro

ospitato nell’ex Convento di Santa Maria la Nova nel centro storico di Nola con un interessante percorso espositivo dalla preistoria all’età moderna ed una straordinaria tela di Andrea Vaccaro Portic i – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – ospitato nella parte alta della Reggia borbonica con visita al Museo Storico e focus attività all’avanguardia

i – ospitato nella parte alta della Reggia borbonica con visita al Museo Storico e focus attività all’avanguardia Torre del Greco – Istituto Superiore Francesco Degni – ex convento dei Carmelitani, ricostruito nel Seicento dopo l’eruzione del 1631 e tra i pochi edifici sopravvissuti alle eruzioni del 1737 e 1794, il complesso ospita l’antico chiostro e la storica Esposizione del Corallo (1933)

– – ex convento dei Carmelitani, ricostruito nel Seicento dopo l’eruzione del 1631 e tra i pochi edifici sopravvissuti alle eruzioni del 1737 e 1794, il complesso ospita l’antico chiostro e la storica Esposizione del Corallo (1933) Torre del Greco – Palazzo Vallelonga – lungo il Miglio d’Oro nel Settecento fu trasformato in villa nobiliare con ambienti affrescati e terrazzi affacciati sul Vesuvio e sul mare. Ora è sede dalla Banca di Credito Popolare che permette le visite del pubblico

lungo il Miglio d’Oro nel Settecento fu trasformato in villa nobiliare con ambienti affrescati e terrazzi affacciati sul Vesuvio e sul mare. Ora è sede dalla Banca di Credito Popolare che permette le visite del pubblico Ischia – Stabilimento Balneotermale Militare – costruito nel 1735 sull’antico Lago del Bagno a Ischia Porto come villa del protomedico Francesco Buonocore, diventa residenza borbonica tra il 1785 e il 1786, con interventi di Carlo Vanvitelli. Oggi è sede militare e stabilimento termale, non aperto al pubblico.

– costruito nel 1735 sull’antico Lago del Bagno a Ischia Porto come villa del protomedico Francesco Buonocore, diventa residenza borbonica tra il 1785 e il 1786, con interventi di Carlo Vanvitelli. Oggi è sede militare e stabilimento termale, non aperto al pubblico. Capri – Parco di Villa Monte San Michele – sette ettari sulla collina di San Michele a Capri, con panorami suggestivi e antiche cisterne romane, legate all’imperatore Tiberio

– sette ettari sulla collina di San Michele a Capri, con panorami suggestivi e antiche cisterne romane, legate all’imperatore Tiberio Sorrento – Sedil Dominova – nel centro storico di Sorrento un antico sedile nobiliare angioino nella sua forma originaria che dal 1877 ospita la Società Operaia di Mutuo Soccorso

– nel centro storico di Sorrento un antico sedile nobiliare angioino nella sua forma originaria che dal 1877 ospita la Società Operaia di Mutuo Soccorso Massalubrense – Baia di Ieranto, Bene FAI in Campania aperto per visite guidate e tanto altro come trekking guidato su varie zone

Tutte opportunità uniche per conoscere o riscoprire alcuni dei simboli più rappresentativi della città, approfondendo la conoscenza della Campania attraverso le testimonianze di coloro che ne custodiscono il patrimonio.

Tutte le informazioni per l’accesso e le eventuali prenotazioni necessarie sul sito ufficiale FAI – Per cercare le visite in provincia di Napoli scrivere Napoli nella ricerca

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