4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 19 al 22 marzo 2026

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Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

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Anche per questo weekend dal 19 al 22 marzo 2026 ci saranno delle visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate interessanti che ci faranno conoscere i posti particolari della città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano guide e storici dell’arte per accompagnarci. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno allo straordinario Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

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Il weekend del 21 marzo segna l’ingresso ufficiale della primavera. Le giornate a Napoli sono ormai lunghe e luminose, il sole scalda piacevolmente le piazze del centro storico, e l’aria mite trasforma ogni passeggiata in un momento di piacere. È il periodo ideale per scoprire la città in famiglia, approfittando di un clima che invita a stare all’aperto e a esplorare. Il LAPIS Museum rappresenta la meta perfetta per questo weekend primaverile: un’esperienza che coinvolge grandi e piccoli, conducendoli dalla superficie fino alle profondità millenarie di Napoli, con la possibilità di ammirare anche l’arte di Joan Mirò al piano Basilica. Il percorso sotterraneo parte dalla Basilica della Pietrasanta, dove il Museo dell’Acqua racconta la straordinaria abilità ingegneristica dell’antica Neapolis. Le cisterne greco-romane che si aprono sotto terra rivelano un sistema idraulico di grande complessità: un intreccio di canali, serbatoi e condutture che assicuravano la distribuzione dell’acqua. Attraversata la Sala della Luna – memoria delle antiche origini pagane che animavano questi luoghi – si procede verso il Decumano Sommerso. Questi tunnel custodiscono la memoria più drammatica della loro esistenza: tra il 1940 e il 1944 divennero rifugio per migliaia di napoletani in fuga dai bombardamenti che colpivano la città sovrastante. A chiudere idealmente l’itinerario di visita la Sala dei Bombardamenti con installazioni multimediali che ricreano l’atmosfera di una popolazione sotto assedio, concludendo con un messaggio di pace che conserva intatta la sua forza. Al piano Basilica continua l’esposizione dedicata a Joan Mirò, Per poi arrivare all’anima. Le opere del maestro catalano – caratterizzate da colori brillanti, forme organiche e quella particolare leggerezza poetica – trovano in questi ambienti una collocazione che ne amplifica il valore. Il blu intenso, i rossi vibranti e le figure sospese di Mirò instaurano un dialogo affascinante con la solidità secolare delle architetture circostanti, creando un contrasto che restituisce nuova luce a entrambe le dimensioni. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Durante la settimana sono programmate sei visite guidate: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Nel weekend gli orari guidati sono cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. La prenotazione anticipata è vivamente consigliata. È possibile prenotare telefonando al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com. E per chi preferisce acquistare direttamente può farlo sul sito ufficiale www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. Regalate a voi stessi e alla vostra famiglia, in questo weekend di primavera, un’avventura indimenticabile nel cuore sotterraneo di Napoli: un viaggio che unisce duemila anni di storia alla vivacità dell’arte contemporanea, per poi tornare a godervi il sole con una comprensione più profonda della città che vi circonda. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 22 marzo – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da Vincenzo Durante.. Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Inizio ore 10 – Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Domenica 22 marzo – Il Sentiero dei monaci: da Soccavo ai Camaldoli

Un trekking urbano dal sapore naturalmente selvaggio, tra vigneti, antiche masserie e scorci mozzafiato sulla città di Napoli e il Golfo. Il percorso, nominato Sentiero dei monaci, parte da Soccavo (nei pressi croce di Piperno) ed approda ai Camaldoli nell’area botanica Francesco Luccio curata dall’Associazione Agrifoglio. Qui sosteremo per uno spuntino all’insegna della natura e della poesia per poi ridiscendere fino al punto di partenza. Indicazioni per il percorso: – Difficoltà: E (media) – Lunghezza: 4 km circa – Dislivello: +/-310 m – Durata: 4 ore circa – – Abbigliamento: scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita o zigrinata – Cosa portare: acqua in abbondanza – Il tour è condotto da una guida ambientale escursionistica che unisce l’amore per la natura a quello per la poesia – Prenotazione Obbligatoria – appuntamento via Vicinale Paradiso, Napoli – domenica 22 marzo 2026, ore 9.15 (partenza ore 9.30) – costi 15€ ; 10-14 anni: 10€ (la quota include un contributo per l’Associazione Agrifoglio) – Evento organizzato da Trentaremi- informazioni campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086

Sabato 21 marzo – Donne nella Napoli spagnola. Un altro seicento

ULTIMO APPUNTAMENTO – Una visita guidata che ci permetterà di visitare la prima rassegna interamente centrata sul ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. II percorso prende avvio con figure di artiste non napoletane come Lavinia Fontana, bolognese e Fede Galizia, di origini cremonesi e definita la «mirabile pittoressa», le cui opere, realizzate per committenti locali all’inizio del secolo, testimoniano le fitte trame commerciali e collezionistiche di cui la città fu crocevia. Figura imprescindibile è Artemisia Gentileschi, di cui saranno in mostra importanti dipinti mai esposti in Italia. Ampio spazio è inoltre dedicato alla personalità della napoletana Diana Di Rosa, detta «Annella di Massimo», autentico alter ego della Gentileschi. Una sezione tematica è dedicata alle «dive» napoletane: Adriana Basile, cantante di fama internazionale e Giulia De Caro, il cui percorso da prostituta a impresaria teatrale è emblematico di riscatto e emancipazione. L’esposizione si avvale di molti prestiti eccezionali, tra cui il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez e l’intenso ritratto di Maddalena Ventura, la “donna barbuta”, realizzato da Ribera, figure femminili che segnarono in maniera indelebile la Napoli spagnola del Seicento. Maggiori informazioni sulla mostra sul nostro post dedicato, L’evento è Organizzato da Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni – Accoglienza: 16,30 presso ingresso Gallerie d’Italia, via Toledo 177 termine 18,45 circa. Costi 14 euro per visita + il ticket d’ingresso alle Gallerie d’Italia, Prenotazione obbligatoria e info sul sito ufficiale di Megaride Art.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate in città tra cui:

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