SereNata a Napoli: Serena Rossi torna al Teatro Augusteo

ph Serenata Serena Rossi al Teatro Augusteo

Un spettacolo di musica e parole dedicate alla sua città per Serena Rossi

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Da venerdì 20 a domenica 29 marzo 2026, dopo i successi ottenuti nei teatri italiani, Serena Rossi ritorna con il suo spettacolo “SereNata a Napoli” al Teatro Augusteo di Napoli. Serena Rossi sarà sul palco dell’Augusteo con il suo show teatrale “SereNata a Napoli”, un vero e proprio atto d’amore per la sua terra, che emoziona e coinvolge il pubblico.

Evento a Napoli Acquista ora i biglietti per Serena Rossi SereNata a Napoli è molto più di uno spettacolo: è un viaggio tra musica, emozioni e storie dedicate alla città.

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Un viaggio tra musica e racconti: il cuore pulsante di Napoli

SereNata a Napoli è un omaggio a Napoli, alla sua gente e alla sua anima vibrante. Serena Rossi, cresciuta tra le strade e le melodie di questa città, ha deciso di portare in scena una serenata moderna, dove musica, storie e leggende si intrecciano per creare un viaggio emozionante.

«Ogni vicolo canta e ogni leggenda vive», racconta l’attrice, che condivide sui social l’entusiasmo per questo nuovo capitolo della sua carriera. Con la regia di Cristina Redini, le musiche curate dal Maestro Valeriano Chiaravalle (già protagonista al Festival di Sanremo) e la collaborazione con le sceneggiatrici Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, lo spettacolo si preannuncia come un evento per chiunque ami Napoli e la sua cultura.

Serena Rossi: talento napoletano a tutto tondo

Classe 1985, Serena Rossi è un talento poliedrico che spazia tra cinema, televisione e musica. Dopo gli esordi nella soap opera Un posto al sole, ha saputo conquistare il pubblico con interpretazioni memorabili, come quella di Mia Martini nel film Io sono Mia e della protagonista in Mina Settembre, serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Con SereNata a Napoli, Serena torna al suo primo amore: il teatro e la musica. Non è la prima volta che si esibisce dal vivo, ma questo spettacolo ha per lei un significato speciale, essendo un’opportunità per condividere la sua passione e le sue radici con il pubblico.

Vivi dal vivo la magia di SereNata a Napoli La voce, il carisma e l’anima napoletana di Serena Rossi arrivano sul palco in uno spettacolo intenso, emozionante e perfetto da condividere.

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Informazioni utili per partecipare a SereNata a Napoli

Quando: dal 20 al 29 marzo 2026

Dove: Teatro Augusteo Napoli

Biglietti: disponibili anche online su TicketOne

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