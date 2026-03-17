Passeggiata panoramica sui Tetti del Duomo di Napoli: inaugurazione con ingresso gratuito

© Napoli da Vivere

Un percorso di visita dei tetti del Duomo di Napoli sarà aperto in questi giorni. Il giorno dell’inaugurazione l’ingresso sarà gratuito e si potrà ammirare dai tetti della Cattedrale tutto il centro storico di Napoli, patrimonio Unesco

Lunedì 30 marzo 2026, alle ore 11:30, verrà inaugurato il nuovo del percorso di visita dei tetti del Duomo di Napoli: dalle 14 alle ore 17:00 l’accesso sarà eccezionalmente con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Gli accessi al percorso sono dal nuovo infopoint del MUDD, situato nel cortile della Cattedrale. A partire dal giorno successivo, martedì 31 marzo 2026, la visita sarà disponibile solo su prenotazione attraverso un sistema online.

Un’iniziativa che inaugura il progetto MUDD – Museo Diocesano Diffuso, promosso dalla Fondazione Napoli C’entro, nato dalla visione della Chiesa di Napoli e realizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD, Fondazione di Comunità San Gennaro, Fondazione Vismara e Fondazione Alberto e Franca Riva. All’inaugurazione del 30 marzo interverranno varie autorità e Don Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli.

Un percorso di visita realizzato nell’ambito del Grande Progetto Unesco

L’apertura del percorso sui tetti del Duomo di Napoli è stata resa possibile grazie agli interventi di restauro realizzati nell’ambito del Grande Progetto “Centro Storico di Napoli, valorizzazione del sito UNESCO”.

Il nuovo percorso, dal titolo “500 Cupole sui tetti del Duomo di Napoli”, consentirà ai visitatori di salire fino a circa 40 metri d’altezza, lungo la sommità della Cattedrale, aprendo una vista a 360 gradi sul centro storico, sul Vesuvio e sul Golfo della città. “Un’esperienza capace di unire meraviglia e racconto, fede e tradizione”.

“500 Cupole sui tetti del Duomo di Napoli”

A partire da martedì 31 marzo 2026 la visita sarà disponibile a pagamento e su prenotazione attraverso i siti del Duomo di Napoli.

Per i residenti nel Comune sarà riservata una percentuale dei posti della giornata ad accesso gratuito sempre con prenotazione obbligatoria.

Prezzo della visita: Intero – 10,00 € / Studenti – 8,00 € / Under 16 – 6,00 € / Under 6 – 0 € – Residenti comune di Napoli – 0 €

Sito ufficiale Duomo di Napoli – Prenotazioni visite dal 31 marzo 2026

Maggiori informazioni per l’evento del 30 marzo 2026

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.