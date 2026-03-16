Reggia di Caserta, Un tè con le Regine: incontri e visita speciale alla mostra

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Una nuova e interessante iniziativa di approfondimento, tra storia, potere e vita quotidiana, alla mostra “Regine” che si sta svolgendo alla Reggia di Caserta che prevede incontri, degustazioni e una visita speciale alla esposizione.

Dal 13 marzo al 26 aprile 2026 alla Reggia di Caserta si terranno una serie di interessanti incontri in occasione della bella mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”. L’evento, dal titolo “Un tè con le Regine”, propone un ciclo di incontri divulgativi pensati come momenti di approfondimento e dialogo a corollario della mostra.

Ad ogni appuntamento, oltre all’incontro con personalità del mondo dell’arte e della cultura, ci sarà anche la degustazione di un infuso diverso, in tema con l’appuntamento ed a seguire, i partecipanti potranno partecipare ad una visita speciale della mostra “Regine” dedicata ai temi affrontati.

“Un tè con le regine” alla Reggia di Caserta: programma degli incontri

13 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00 – Donne al potere nel XVIII secolo: Maria Teresa, imperatrice d’Austria e Maria Antonietta, regina di Francia – con Alessandra Necci, direttrice del Palazzo Reale di Napoli

Donne al potere nel XVIII secolo: Maria Teresa, imperatrice d’Austria e Maria Antonietta, regina di Francia – con Alessandra Necci, direttrice del Palazzo Reale di Napoli 16 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00 – Le regine borboniche. Educazione, riforme culturali e rappresentazione – con Giulio Sodano e Giulio Brevetti, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Le regine borboniche. Educazione, riforme culturali e rappresentazione – con Giulio Sodano e Giulio Brevetti, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 20 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00 – Regine, reggenti, mogli di re. La definizione della “donna di potere” nell’Europa d’antico regime – con Andrea Merlotti, Direttore del Centro del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – Reggia di Venaria

Regine, reggenti, mogli di re. La definizione della “donna di potere” nell’Europa d’antico regime – con Andrea Merlotti, Direttore del Centro del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude – Reggia di Venaria 26 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00 – Le regine di Casa Savoia. Immagine pubblica, vita privata e modernità – con Mario Epifani, Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Lorenza Santa, Musei Reali di Torino

Le regine di Casa Savoia. Immagine pubblica, vita privata e modernità – con Mario Epifani, Museo e Real Bosco di Capodimonte, e Lorenza Santa, Musei Reali di Torino 30 marzo 2026 – ore 16.30 -19.00 – Maria Cristina di Savoia. Dalla corte sabauda al Regno delle Due Sicilie: l’immagine e la personalità di Maria Cristina, donna e regina – con Anna Grimaldi, storica dell’arte (PhD)

Maria Cristina di Savoia. Dalla corte sabauda al Regno delle Due Sicilie: l’immagine e la personalità di Maria Cristina, donna e regina – con Anna Grimaldi, storica dell’arte (PhD) 9 aprile 2026 – ore 16.30 -19.00 – La reine s’amuse. Strumenti e pratiche musicali tra Sette e Ottocento – con Lucio Tufano, Università degli Studi di Palermo, e Luigi Sisto, Curatore delle collezioni di strumenti musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

La reine s’amuse. Strumenti e pratiche musicali tra Sette e Ottocento – con Lucio Tufano, Università degli Studi di Palermo, e Luigi Sisto, Curatore delle collezioni di strumenti musicali del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli 13 aprile 2026 – ore 16.30 -19.00 – Principesse francesi e regine di Napoli: Julie Clary e Carolina Bonaparte nelle collezioni del Museo Napoleonico – con Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice della Direzione Musei Civici Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali

Principesse francesi e regine di Napoli: Julie Clary e Carolina Bonaparte nelle collezioni del Museo Napoleonico – con Ilaria Miarelli Mariani, Direttrice della Direzione Musei Civici Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali 18 aprile 2026 – ore 11.00-13.00 – Corpo femminile, corpo dello Stato. La storia di due eroine: Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana – con Nadia Verdile, giornalista e scrittrice, e Alessandra Faini, storica dell’arte, Direttrice dei Servizi ALES spa

Corpo femminile, corpo dello Stato. La storia di due eroine: Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana – con Nadia Verdile, giornalista e scrittrice, e Alessandra Faini, storica dell’arte, Direttrice dei Servizi ALES spa 23 aprile 2026 – ore 16.30 -19.00 – Presentazione del volume “¿Marginalidad principesca? Mujeres y espacios politicos en la Europa moderna” – con Giulio Sodano, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Vincenzo Lagioia, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Ezequiel Borgognoni, Universidad Rey Juan Carlos

Presentazione del volume “¿Marginalidad principesca? Mujeres y espacios politicos en la Europa moderna” – con Giulio Sodano, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Vincenzo Lagioia, Università Alma Mater Studiorum di Bologna, e Ezequiel Borgognoni, Universidad Rey Juan Carlos 29 aprile 2026 – ore 16.30 -19.00 – Appunti per una storia fotografica e cinematografica delle sovrane europee – con Giulio Brevetti, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, e Marco Pizzo, vicedirettore del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

Come partecipare agli eventi

Gli incontri si terranno nella prima sala della mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, nella Gran Galleria.

La partecipazione all’iniziativa “Un tè con le regine” è aperta a tutti i visitatori del Museo ed è inclusa nel costo del biglietto di ingresso/abbonamento) fino ad esaurimento posti in sala.

E’ consigliata la prenotazione via mail scrivendo a caserta@operalaboratori.com.

Maggiori informazioni – Reggia di Caserta

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