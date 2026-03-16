Liberato allo Stadio Maradona: Guida al concerto evento del 5 giugno 2026

Dopo mesi di attesa febbrile, il countdown sta per terminare. Napoli si prepara ad abbracciare il suo fantasma più amato. Il 5 giugno 2026 non sarà una data qualunque: lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si trasformerà nel tempio di un rituale che fonde elettronica, tradizione e quell’anima n’gopp o’ core che solo Liberato sa evocare.
Noi di Napoli da Vivere seguiamo il progetto fin dai primi passi tra i vicoli di Mergellina e, dopo averlo visto trionfare in Piazza del Plebiscito e incantare il Circo Massimo a Roma, sappiamo che quello che accadrà tra pochi mesi a Fuorigrotta sarà qualcosa di memorabile.
“Veng’ a Napl p’me f’o Maradoooo”: Il ritorno a casa
L’annuncio, arrivato a sorpresa lo scorso anno, è diventato subito un mantra per i fan. Se nel 2023 Liberato aveva “preso” il Plebiscito con un doppio live storico, questa volta punta al cuore pulsante del tifo e della passione partenopea. Non è solo un concerto: è la consacrazione di un artista che, pur restando invisibile, è riuscito a diventare il volto moderno e internazionale di Napoli.
Dalle capitali europee al prato di Fuorigrotta
Il tour che ha toccato Londra, Parigi e Barcellona lo scorso settembre ha confermato una cosa fondamentale: il suono di Liberato non ha confini. Ma è qui, all’ombra del Vesuvio, che la sua musica vibra in modo diverso. Lo show si preannuncia trionfale, con una produzione che – stando ai rumors e alla regia storica di Francesco Lettieri – vedrà un massiccio uso di effetti visivi, ballerini e quelle coriste che sono ormai parte integrante dell’estetica liberatiana.
L’ultimo singolo “VENNARÌ”, uscito il 9 maggio, sarà sicuramente uno dei momenti più intensi della serata, insieme ai classici che hanno segnato la musica italiana degli ultimi anni.
Biglietti e Informazioni Pratiche: Come partecipare
La corsa al biglietto è iniziata da tempo, ma c’è ancora qualche disponibilità per chi non vuole perdersi l’evento dell’anno a Napoli.
- Prezzi: Si parte da circa 40€ per la Curva (non numerata), il posto perfetto per chi vuole vivere il concerto “dentro la mischia”, fino ai 92€ della Tribuna Posillipo Gold per una visuale privilegiata.
- Circuiti ufficiali: I biglietti sono acquistabili su TicketOne.
- Trasporti: Per chi arriva da fuori città, sono previsti bus organizzati da tutta Italia con destinazione Fuorigrotta, per permettere a tutti di godersi lo show in totale tranquillità.
💡 Il Consiglio di NDV: Se avete il biglietto per il prato, arrivate presto: il rito di Liberato inizia molto prima che l’artista salga sul palco. L’atmosfera che si respira fuori allo stadio, tra le sciarpe con la rosa e l’attesa collettiva, è parte integrante dell’esperienza.
Informazioni Utili in breve
|Data
|5 Giugno 2026
|Location
|Stadio Diego Armando Maradona, Napoli
|Orario
|Apertura cancelli 16:30 | Inizio ore 21:00
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