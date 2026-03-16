Liberato allo Stadio Maradona: Guida al concerto evento del 5 giugno 2026

Dopo mesi di attesa febbrile, il countdown sta per terminare. Napoli si prepara ad abbracciare il suo fantasma più amato. Il 5 giugno 2026 non sarà una data qualunque: lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si trasformerà nel tempio di un rituale che fonde elettronica, tradizione e quell’anima n’gopp o’ core che solo Liberato sa evocare.

Noi di Napoli da Vivere seguiamo il progetto fin dai primi passi tra i vicoli di Mergellina e, dopo averlo visto trionfare in Piazza del Plebiscito e incantare il Circo Massimo a Roma, sappiamo che quello che accadrà tra pochi mesi a Fuorigrotta sarà qualcosa di memorabile.

“Veng’ a Napl p’me f’o Maradoooo”: Il ritorno a casa

L’annuncio, arrivato a sorpresa lo scorso anno, è diventato subito un mantra per i fan. Se nel 2023 Liberato aveva “preso” il Plebiscito con un doppio live storico, questa volta punta al cuore pulsante del tifo e della passione partenopea. Non è solo un concerto: è la consacrazione di un artista che, pur restando invisibile, è riuscito a diventare il volto moderno e internazionale di Napoli.

Dalle capitali europee al prato di Fuorigrotta

Il tour che ha toccato Londra, Parigi e Barcellona lo scorso settembre ha confermato una cosa fondamentale: il suono di Liberato non ha confini. Ma è qui, all’ombra del Vesuvio, che la sua musica vibra in modo diverso. Lo show si preannuncia trionfale, con una produzione che – stando ai rumors e alla regia storica di Francesco Lettieri – vedrà un massiccio uso di effetti visivi, ballerini e quelle coriste che sono ormai parte integrante dell’estetica liberatiana.

L’ultimo singolo “VENNARÌ”, uscito il 9 maggio, sarà sicuramente uno dei momenti più intensi della serata, insieme ai classici che hanno segnato la musica italiana degli ultimi anni.

Biglietti e Informazioni Pratiche: Come partecipare

La corsa al biglietto è iniziata da tempo, ma c’è ancora qualche disponibilità per chi non vuole perdersi l’evento dell’anno a Napoli.

Prezzi: Si parte da circa 40€ per la Curva (non numerata), il posto perfetto per chi vuole vivere il concerto “dentro la mischia”, fino ai 92€ della Tribuna Posillipo Gold per una visuale privilegiata.

Si parte da circa per la Curva (non numerata), il posto perfetto per chi vuole vivere il concerto “dentro la mischia”, fino ai della Tribuna Posillipo Gold per una visuale privilegiata. Circuiti ufficiali: I biglietti sono acquistabili su TicketOne .

I biglietti sono acquistabili su . Trasporti: Per chi arriva da fuori città, sono previsti bus organizzati da tutta Italia con destinazione Fuorigrotta, per permettere a tutti di godersi lo show in totale tranquillità.

💡 Il Consiglio di NDV: Se avete il biglietto per il prato, arrivate presto: il rito di Liberato inizia molto prima che l’artista salga sul palco. L’atmosfera che si respira fuori allo stadio, tra le sciarpe con la rosa e l’attesa collettiva, è parte integrante dell’esperienza.

Informazioni Utili in breve

Data 5 Giugno 2026 Location Stadio Diego Armando Maradona, Napoli Orario Apertura cancelli 16:30 | Inizio ore 21:00

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