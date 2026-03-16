“Il berretto a sonagli” di Pirandello al Teatro Mercadante con Silvio Orlando

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Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello a Napoli al Mercadante. Una commedia che in origine era stata scritta in siciliano per Musco, l’attore comico che all’inizi del 900 portava in teatro le opere di Pirandello. Poi la versione in italiano presentata nel 1923 e nel 1936 Eduardo De Filippo ne fece un adattamento in napoletano.

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Dal 18 al 29 marzo 2026 Silvio Orlando torna in scena al Teatro Mercadante di Napoli, protagonista de “Il berretto a sonagli”, una delle opere più celebri di Luigi Pirandello, per la regia e allestimento di Andrea Baracco

Orlando, al suo primo approccio con il teatro pirandelliano, interpreta Ciampa, figura emblematica e tragica che incarna la complessità dell’individuo moderno, tra paradossi e contraddizioni, restituendo sulla scena tutte le sfumature della sua umanità.

Evento a Napoli Biglietti per Il berretto a sonagli con Silvio Orlando Dal 18 al 29 marzo 2026 al Teatro Mercadante di Napoli arriva uno degli spettacoli più attesi della stagione.

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Il cast e la realizzazione scenica di “Il berretto a sonagli”

La compagnia vede la partecipazione di Francesca Botti, Michele Eburnea, Francesca Farcomeni, Davide Lorino, Annabella Marotta, Stefania Medri e Marta Nuti e la produzione è firmata Cardellino srl, in collaborazione con Teatro Stabile dell’Umbria e Teatro Stabile di Bolzano. Dopo Napoli, la tournée proseguirà al Teatro Comunale di Bolzano dal 9 al 12 aprile, al Teatro Strehler Piccolo di Milano dal 14 al 26 aprile e infine al Teatro Carignano di Torino dal 28 aprile al 10 maggio 2026.

La nascita della commedia e il personaggio di Ciampa

Cinque anni dopo aver scritto la novella “La Verità”, Pirandello la trasforma nei due atti de Il berretto a sonagli, la cui versione siciliana debutta nel 1917 al Teatro Nazionale di Roma. In una lettera a Musco, l’attore per cui scrisse “il berretto”, Pirandello definisce Ciampa “strapieno di tragica umanità, non vivo ma arcivivo”, sottolineando la necessità di interpretare non solo le parole, ma l’azione parlata, vera anima del suo teatro.

Pirandello si distanzia dal “pirandellismo”, rivendicando l’umiltà e la complessità umana di Ciampa, personaggio che alterna comicità ironica e lirismo tragico, portando lo spettatore dal riso all’angoscia. La sua umiliazione e la difesa della propria dignità si traducono in parole vive e strazianti, che incarnano il cuore pulsante dell’opera.

Come acquistare i biglietti per Il berretto a sonagli a Napoli Silvio Orlando porta al Teatro Mercadante uno dei capolavori più intensi di Luigi Pirandello,

in programma a Napoli dal 18 al 29 marzo 2026. Dopo aver letto tutte le informazioni sullo spettacolo, puoi procedere direttamente con la prenotazione online:

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Maggiori informazioni – Teatro Mercadante Napoli

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