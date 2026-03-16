3 Favole Antiche in scena nel foyer del Teatro San Ferdinando

Cinque speciali rappresentazioni nel foyer del Teatro San Ferdinando di tre favole antiche, alla maniera di G.B. Basile e, per chi vuole, anche un gustoso aperitivo

Dal 17 al 21 marzo 2026 nel foyer del Teatro San Ferdinando di Napoli un evento particolare: “Ce steva 3 vvote sono” tre favole di Manlio Santanelli tratte dal suo libro “Dieci favole antiche alla maniera di G.B. Basile” che saranno ospitate nel bel foyer ovale del Teatro con una performance teatrale che si compone di 3 delle 10 favole del libro di Santanelli.

Su regia dello stesso autore, in scena gli attori Federica Aiello e Maurizio Murano daranno via via voce ai dialoghi e alla narrazione, nell’ordine, delle favole: Lo cunto de Ficuciello, Lo rre e la zoccola, Lo cunto de Briggetella. Uno spettacolo molto coinvolgente, che non ricorre a trucchi scenici o a costumi particolari, ma punta unicamente sulla versatilità degli attori che lo interpretano.

Come partecipare allo spettacolo al San Ferdinando

Nel foyer del Teatro San Ferdinando le tre favole saranno rappresentate da martedì 17 a sabato 21 marzo 2026 in uno spettacolo che dura 45 m

Gli orari delle rappresentazioni sono i seguenti:

martedì 17/03 ore 20:00

mercoledì18/03 ore 18:00

giovedì 19/03 ore 18:00

venerdì 20/03 ore 18:00

sabato 21/03 ore11:00

Biglietteria: tel. 081.5513396 | 081.292030 | e.mail: biglietteria@ teatrodinapoli.it

Maggiori informazioni Teatro San Ferdinando

Calici di Libertà – una gustosa opzione per gli spettatori

Allo spettacolo è abbinata l’opzione per gli spettatori, al costo di 10 € oltre il biglietto d’ingresso, di accompagnare la visione della performance con l’aperitivo: un Calice di libertà. Calici di libertà – L’aperitivo con le Donne del vino della Campania è la proposta de La Buvette di EVA del Teatro San Ferdinando in occasione delle rappresentazioni di Ce steva 3 vvote.

L’iniziativa fa parte dell’XXIª edizione delle Giornate delle donne del vino dedicate quest’anno a “Donne, Vino e Cibo”. Bollicine, vini bianchi e rossi delle socie produttrici della Delegazione Campana dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino saranno proposti dalle socie sommelier in abbinamento alle specialità gastronomiche de Le Ghiottonerie di Casa Lorena, il laboratorio gastronomico della cooperativa sociale EVA che sostiene l’autonomia economica di donne in uscita dalla violenza.

Prenotazioni per l’aperitivo alla e.mail: eshop@leghiottoneriedicasalorena.com

Biglietteria: tel. 081.5513396 | 081.292030 | e.mail: biglietteria@ teatrodinapoli.it

Maggiori informazioni Teatro San Ferdinando

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