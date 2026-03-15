Napoli Boat Show 2026 a Marina di Stabia: yacht, eventi e test in mare

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Nel bel porto turistico di Castellammare di Stabia un salone con prove a mare di tante imbarcazioni, tra le bellezze di Sorrento, della costiera sorrentina dei Faraglioni di Capri e della Costiera Amalfitana

Si terrà dal 18 al 22 marzo 2026 nel Porto Turistico di Marina di Stabia il Napoli Boat Show il nuovo salone della nautica che propone tante imbarcazioni in esposizione tra yacht di lusso, barche a motore, gommoni e barche a vela. Una selezione eccezionale che presenta il meglio della cantieristica italiana e internazionale con 5 giorni di esposizione, eventi, talk e prove in mare con oltre 100 aziende presenti.

Al Napoli Boat Show ogni imbarcazione potrà essere ammirata e poi provata in acqua su prenotazione permettendo ai visitatori una bellissima esperienza in mare tra le bellezze di Sorrento, della costiera sorrentina dei Faraglioni di Capri e della Costiera Amalfitana.

Il salone nautico del Golfo di Napoli nel bellissimo porto di Marina di Stabia

Il Napoli Boat Show si svolgerà per 5 giorni nel porto di Marina di Stabia sul mare ritrovato di Castellammare di Stabia e avrà l’ingresso a pagamento, in coerenza con la scelta organizzativa di aprirsi ad un pubblico di alto profilo realmente interessato all’offerta del settore.

Presenti quasi 100 aziende tra cui Riva, Rizzardi e Azimut Yachts, con imbarcazioni da 27 metri che saranno le più grandi del salone, poi Cayman, Cranchi, Saxdor, Airon Marine, G Tender, P Yachts, Nautica Salpa, Prestige, Nautica Esposito, FIM, Menorquin, De Antonio, Sacs, Pirelli, Mig tra le barche a motore e Lagoon e Jeanneau tra le barche a vela, con molti altri in arrivo.

Tante imbarcazioni importanti dei brand più prestigiosi per un evento che vuole proporsi anche per un pubblico internazionale e che si svolge tra i luoghi splendidi della Costiera Sorrentina. Ticket d’ingresso da 22 euro su TicketOne

NAPOLI BOAT SHOW – 18-22 Marzo 2026 | Marina di Stabia –

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