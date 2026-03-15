Giornate FAI di Primavera 2026 a Napoli: cosa vedere tra Stadio Maradona, Villa Rosebery e Palazzo d’Avalos

Per le giornate del FAI a Napoli e in Campania tante aperture che consentiranno la scoperta di ville, palazzi storici, percorsi naturalistici e altri luoghi straordinari normalmente non accessibili. A Napoli visitabile anche lo stadio Maradona

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento che dal 1993 permette a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle loro città. Per questa edizione, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare.

Le visite saranno guidate dai volontari del FAI e dagli apprendisti ciceroni, studenti che accompagneranno i visitatori alla scoperta di storie, curiosità e segreti nascosti. Tre occasioni speciali per scoprire o riscoprire luoghi simbolo della città, vivendo Napoli attraverso il racconto di chi custodisce e valorizza il suo patrimonio culturale.

Le tre visite previste a Napoli città

Apertura libera, senza prenotazione. Un’occasione imperdibile per visitare il templio del calcio partenopeo, simbolo di passione e storia sportiva.

Indirizzo – via Gianbattista Marino Gate 20 settore distinti, Napoli

– via Gianbattista Marino Gate 20 settore distinti, Napoli Orar i Sabato: 09:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30)/ Domenica: 09:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30)

i Sabato: 09:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30)/ Domenica: 09:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30) Durata visita – 60 minuti

60 minuti Maggiori informazioni

Palazzo d’Avalos del Vasto:

Visite riservate agli iscritti FAI, senza prenotazione. Uno splendido edificio storico, pieno di fascino e memoria, apre le sue porte per raccontare il passato della città.

Indirizzo – Via De Mille, 48-50, Napoli

– Via De Mille, 48-50, Napoli Orari Sabato: 09:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:00)/ Domenica: 09:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:00)

Sabato: 09:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:00)/ Domenica: 09:00 – 17:00 (ultimo ingresso 16:00) Durata visita – 50 minuti

Visite riservate agli iscritti FAI, solo su prenotazione. Immersa nel verde di Posillipo, Villa Rosebery offre la possibilità di esplorare ambienti normalmente chiusi al pubblico.

Indirizzo – Via Ferdinando Russo, 26, Napoli

– Via Ferdinando Russo, 26, Napoli Orari Sabato: 10:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30)/ Domenica: 10:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30)

Sabato: 10:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30)/ Domenica: 10:00 – 16:00 (ultimo ingresso 14:30) Note per la visita – I visitatori devono di presentarsi in loco muniti di un documento d’identità in corso di validità. I minori devono essere accompagnati da un adulto.

Tre opportunità uniche per conoscere o riscoprire alcuni dei simboli più rappresentativi della città, approfondendo la conoscenza di Napoli attraverso le testimonianze di coloro che ne custodiscono il patrimonio.

Tutte le informazioni e prenotazioni sito ufficiale FAI

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