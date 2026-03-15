Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 16 al 21 marzo 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere

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Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli spettacoli, poi le visite guidate e gli altri eventi alla scoperta della città, le mostre e poi alcuni locali dove mangiar bene anche durante la settimana.

Gli eventi a Napoli nella settimana da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Gaetano Donizetti al Teatro di San Carlo

Dall’11 al 24 marzo 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli ci sarà la «Lucia di Lammermoor» capolavoro di Gaetano Donizetti, opera composta proprio per il Massimo napoletano durante la direzione artistica di Donizetti tra il 1822 al 1838 e che debuttò proprio in teatro il 26 settembre 1835. Lucia di Lammermoor al Teatro San Carlo

Vincenzo Salemme ritorna a Napoli, al Teatro Diana, con “Ogni promessa è debito”

Vincenzo Salemme al teatro Diana dall’11 al 29 marzo con “Ogni promessa è debito” che ha già avuto un grande successo di pubblico lo scorso anno ed è stata presentata anche in Rai per Natale. “Ogni promessa è debito”, scritta e diretta da Vincenzo Salemme

“Il berretto a sonagli” di Pirandello al Teatro Mercadante con Silvio Orlando

Dal 18 al 29 marzo 2026 Silvio Orlando torna in scena al Teatro Mercadante di Napoli, protagonista de “Il berretto a sonagli”, una delle opere più celebri di Luigi Pirandello, per la regia e allestimento di Andrea Baracco. “Il berretto a sonagli” al Teatro Mercadante

Pignatelli in Jazz: a Napoli rassegna jazz al femminile a Villa Pignatelli

Ritorna a Napoli dall’8 al 29 marzo 2026 Pignatelli in Jazz che propone interessanti concerti jazz la domenica mattina nella splendida Villa Pignatelli alla riviera di Chiaia. La rassegna per questa ottava edizione propone un’impronta unica tutta al femminile. Pignatelli in Jazz: a Napoli

Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Dal 5 marzo al 21 giugno la rassegna gratuita dei “I concerti del Conservatorio“, organizzati dal Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli che si terranno, nelle date indicate, nella Sala Scarlatti alle ore 18 proponendo un interessante calendario di oltre 20 spettacoli, sempre ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Concerti gratuiti nel Conservatorio

Concerti a Napoli a Marzo: Da Allevi a Angelina Mango, da The Kolors a Achille Lauro

Anche Marzo 2026 porta a Napoli e in Campania un calendario di grandi concerti da non perdere: tra i protagonisti Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro e tanti altri. In questa guida trovi tutte le date principali, le location (Palapartenope, Teatro Augusteo, Teatro Acacia, Casa della Musica, Teatro Bellini, ecc.), i prezzi indicativi e dove acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati. I Concerti di Marzo a Napoli

A Napoli una rassegna musicale nella Casa Museo Murolo al Vomero

Dal 5 marzo al 6 giugno si terranno una serie di incontri musicali, preceduti da una visita guidata, nella Casa Museo Murolo per la rassegna “ Murolo e… ” Musiche, dialoghi, contaminazioni. Previsti 6 incontri con vari gruppi musicali tra cui il sassofonista Marco Zurzolo, la cantante Giuliana Pagano, il trio Suonno d’Ajere, il cantautore Gnut, la cantante Patrizia Lopez e altri. Rassegna musicale nella Casa Museo Murolo

Concerti e visite nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli

Fino al 30 maggio a Napoli la rassegna “La Disciplina della Musica”, ideata dall’Associazione Alessandro Scarlatti propone, a soli 6 euro, cinque visite guidate e concerti nella Chiesa della Disciplina in Vico Croce S.Agostino alla Zecca. Disciplina della Musica

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 16 dicembre 2026 ben 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano per la stagione concertistica 2026 con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Una rassegna dal titolo “La Musica è Donna”

Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti

Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti

AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli

Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale

Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti

Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Tantissimi titoli in prevalenza nei weekend con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Giornate FAI di Primavera 2026: a Napoli visite guidate in tre luoghi speciali

Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, l’evento che dal 1993 permette a centinaia di migliaia di italiani di riappropriarsi del patrimonio culturale e paesaggistico delle loro città. Per questa edizione, il FAI Napoli apre le porte a tre luoghi straordinari, ognuno con una storia unica da raccontare. A Napoli lo Stadio Diego Armando Maradona, il Palazzo d’Avalos del Vasto e Villa Rosebery. Giornate FAI di Primavera 2026

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nella Ercolano Antica

Fino al 4 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano si potranno effettuare delle speciali visite virtuali esplorando l’antica città di Ercolano che è stata ricostruita in 3D grazie a degli speciali visori di realtà virtuale. I partecipanti, indossando sugli occhi dei speciali visori, potranno immergersi e conoscere gli spazi, le architetture e la vita quotidiana della città di Herculaneum nel 79 dc prima della grande eruzione del Vesuvio che la distrusse completamente. Partecipazione gratuita con biglietto di ingresso e prenotazione obbligatoria. Date e orari sul post

Visite guidate accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale di Napoli di nuovo possibili le speciali visite guidate accompagnate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati per ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo di Napoli e sulla città. Le visite accompagnate dal personale del sito, saranno effettuate ogni quarto sabato del mese fino a giugno 2026 attraverso i sottotetti, in spazi di servizio in precedenza inaccessibili e di grande suggestione. Visite al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: gli orari e i prezzi

A Napoli, tutti i giorni, è possibile effettuare delle imperdibili visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo. Le visite si potranno effettuare dal Lunedì alla Domenica dalle 10.30 alle 17.00 e ci faranno conoscere l’interno del teatro che abbagliò Stendhal, e non solo, Visite guidate al San Carlo

Visite guidate e concerti nella Casa Museo Murolo al Vomero

Dal 5 marzo al 6 giugno si terranno una serie di incontri musicali, preceduti da una visita guidata, nella Casa Museo Murolo per la rassegna “ Murolo e… ” Musiche, dialoghi, contaminazioni. Previsti 6 incontri con vari gruppi musicali tra cui il sassofonista Marco Zurzolo, la cantante Giuliana Pagano, il trio Suonno d’Ajere, il cantautore Gnut, la cantante Patrizia Lopez e altri. Rassegna musicale nella Casa Museo Murolo

Visite e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce a Napoli

Fino al 30 maggio a Napoli la rassegna “La Disciplina della Musica”, ideata dall’Associazione Alessandro Scarlatti propone, a soli 6 euro, cinque visite guidate e concerti nella Chiesa della Disciplina in Vico Croce S.Agostino alla Zecca. Disciplina della Musica

Ritorna dopo 16 mesi e un lungo restauro, il Trono del Palazzo Reale di Napoli

Dopo 16 mesi ed un lavoro svolto secondo rigorosi criteri conservativi con la massima attenzione alla salvaguardia dei materiali originali ritorna a Palazzo Reale il magnifico trono: un vero emblema tra storia, restauro e nuove acquisizioni documentali. Il restauro e delle recenti ricerche documentali hanno corretto la precedente attribuzione borbonica del manufatto, e svelato l’origine sabauda del manufatto.A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964. Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo

Nel Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo: Close-up Cantieri

Dal 26 febbraio al 21 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close-up Cantieri, il progetto che consente al pubblico di visitare le aree di scavo, restauro e manutenzione.Anche per questa ottava edizione consecutiva di Close-up Cantieri l’attività sarà gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al sito. Date e modalità sul post. Close-up Cantieri a Ercolano

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”

l percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni il bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

A Napoli da visitare la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Altre cose da fare in settimana a Napoli

Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Dal 14 marzo al 31 maggio 2026 ritorna “Fiabe di Primavera” la rassegna che, anche quest’anno, presenta delle belle rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli. Spettacoli sabato e domenica alle ore 11 per tutta la famiglia . Fiabe di Primavera nell’Orto Botanico

Ritorna a Napoli “The Easter Garden” il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Dal 6 marzo al 6 aprile 2026 ritorna a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2026 – 2a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini ed anche quest’anno proporrà momenti di giochi, creatività e condivisione che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza unica, immersa nella natura e nel divertimento. The Easter Garden” il Giardino di Pasqua

Napoli Boat Show: nel porto turistico di Marina di Stabia il nuovo grande salone nautico con prove in acqua

Si terrà dal 18 al 22 marzo 2026 nel Porto Turistico di Marina di Stabia il Napoli Boat Show il nuovo salone della nautica che propone tante imbarcazioni in esposizione tra yacht di lusso, barche a motore, gommoni e barche a vela. Una selezione eccezionale che presenta il meglio della cantieristica italiana e internazionale con 5 giorni di esposizione, eventi, talk e prove in mare con oltre 100 aziende presenti. Napoli Boat Show

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana

Mostre d’arte da non perdere a Napoli a marzo 2026

Le migliori mostre d’arte e i luoghi di cultura da visitare nel mese di marzo 2026 a Napoli e nelle vicinanze. Mostre d’arte da non perdere a Napoli a marzo 2026

A Pompei in mostra i calchi degli abitanti vittime dell’eruzione

Aperto dal 12 marzo 2026, presso la Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, un percorso museale permanente che racconta la storia dell’eruzione del 79 d.C. e delle sue vittime, attraverso l’esposizione di calchi e reperti organici straordinariamente conservati. Ventidue calchi, scelti tra i meglio conservati, sono in esposizione tutti assieme per la prima volta, presentati in base al luogo di rinvenimento, dalle domus interne fino alle strade di fuga, mentre gli altri saranno visibili nei luoghi originari all’interno della città. A Pompei in mostra i calchi delle vittime dell’eruzione

“Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto. Proroga

Prorogata eccezionalmente fino al 4 maggio a Villa Campolieto ad Ercolano, la mostra “Dall’uovo alle mele” un evento che presenta un itinerario ricco di suggestioni tra alimenti, riti del pasto e consuetudini della società di Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano

Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Chiostro di Santa Chiara

Nel Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli fino al 7 giugno 2026 ci sarà una interessante mostra con alcuni disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno per la prima volta in città. In esposizione alcuni dei suoi più preziosi disegni, fogli del Codice Atlantico che è la più vasta e affascinante raccolta di scritti e disegni di Leonardo. Il Codice Atlantico contiene 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519 ed è la raccolta più vasta di Leonardo. Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara

A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Prorogata al 30 aprile 2026 . Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. “Ancora qui. Prologo”

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, La mostra è stata prorogata al 5 aprile 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

I luoghi del gusto: dove mangiare bene a Napoli anche in settimana

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