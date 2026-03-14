Sorsi diVino a Cava de’ Tirreni 2026: degustazioni, masterclass e cantine campane

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“Sorsi diVino” un evento culturale nel centro di Cava dei Tirreni per la promozione delle eccellenze vinicole del territorio e della diffusione della cultura del vino tramite momenti educativi e degustativi

Dal 13 al 16 marzo 2026 nella suggestiva cornice del Complesso Monumentale del Monastero di San Giovanni, sul Corso Umberto I, 167 a Cava de’ Tirreni torna “Sorsi diVino”, la seconda edizione dell’evento dedicato al mondo del vino con tante cantine del territorio, masterclass, momenti degustativi e formativi.

“Sorsi diVino” è una bella manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze vinicole campane e alla diffusione della cultura del vino che propone esperienze di degustazione guidata e momenti formativi assieme a produttori e operatori del settore.

Un appuntamento dedicato al vino, alla cultura e alla valorizzazione del territorio

A Cava de’ Tirreni presenti alla seconda edizione più di 60 cantine campane che proporranno percorsi degustativi, masterclass di approfondimento e incontri B2B.

I visitatori potranno acquistare in loco il ticket d’ingresso dal costo di € 15,00 che darà diritto a 10 degustazioni. I fondi raccolti saranno devoluti in beneficenza all’Associazione “Il Grillo e la Coccinella A.GE.C. APS” di Cava de’ Tirreni impegnata nella sensibilizzazione e nel supporto sull’autismo.

La giornata di Lunedì 16 è riservata agli operatori del settore e professionisti Ho.Re.Ca.

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