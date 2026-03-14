Lucia di Lammermoor torna a Napoli al Teatro di San Carlo: tutto sul capolavoro di Donizetti

Lucia di Lammermoor al Teatro San Carlo - Foto Facebook Teatro San Carlo

Ritorna al Teatro di San Carlo di Napoli, la Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti composta dal grande musicista proprio per il Massimo Napoletano

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Dall’11 al 24 marzo 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli ci sarà la «Lucia di Lammermoor» capolavoro di Gaetano Donizetti, opera composta proprio per il Massimo napoletano durante la direzione artistica di Donizetti tra il 1822 al 1838 e che debuttò proprio in teatro il 26 settembre 1835. Il capolavoro di Donizetti è un’opera in tre atti su libretto di Salvadore Cammarano, tratto da “The Bride of Lammermoor” di Walter Scott e sarà al San Carlo con varie recite eccezionali fino al 24 marzo 2026.

Grande opera al Teatro di San Carlo Acquista ora i biglietti per Lucia di Lammermoor Un capolavoro di Gaetano Donizetti, scritto proprio per il Teatro di San Carlo di Napoli, torna in scena in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

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La regia è di Gianni Amelio, ripresa da Michele Sorrentino Mangini e sul podio a dirigere l’orchestra del San Carlo ci sarà Francesco Lanzillotta: tra gli importanti interpreti la casertana Rosa Feola e poi René Barbera, Mattia Olivieri e Alexander Köpeczi

Lucia di Lammermoor un dramma scritto per il San Carlo da Donizetti

Lucia di Lammermoor è un dramma tragico in tre atti di Gaetano Donizetti su libretto di Cammarano e la prima dell’opera si tenne a Napoli, proprio al Teatro di San Carlo, il 26 settembre 1835 con un grande successo.

Dopo la prima sono state più di sessanta le edizioni di Lucia di Lammermoor che sono andate in scena al Teatro di San Carlo, ed in queste si sono avvicendati cantanti prestigiosi tra i quali, nel 1956, anche Maria Callas.Prezzi da 30 a 150 euro anche su Vivaticket

Regalati una serata speciale con Lucia di Lammermoor al San Carlo Non è solo uno spettacolo: è una vera esperienza culturale di alto livello, da vivere nel teatro simbolo di Napoli.

Perfetta per chi ama l’opera, per una serata di coppia elegante o per chi vuole fare un regalo originale e raffinato. Le recite sono limitate e i posti migliori finiscono prima: blocca ora i tuoi biglietti online e lasciati conquistare da uno dei titoli più emozionanti del repertorio lirico. Compra ora su Vivaticket

Un grande classico di Donizetti nel luogo per cui fu concepito

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

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