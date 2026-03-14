4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 12 al 15 marzo 2026

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Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

Anche per questo weekend dal 12 al 15 marzo 2026 ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate che ci faranno conoscere i posti particolaridella città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano guide e storici dell’arte per accompagnarci. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Sabato 14 marzo e domenica 15 marzo – Donne nella Napoli spagnola. Un altro seicento

Una bella visita guidata che ci permetterà di visitare la prima rassegna interamente centrata sul ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. II percorso prende avvio con figure di artiste non napoletane come Lavinia Fontana, bolognese e Fede Galizia, di origini cremonesi e definita la «mirabile pittoressa», le cui opere, realizzate per committenti locali all’inizio del secolo, testimoniano le fitte trame commerciali e collezionistiche di cui la città fu crocevia. Figura imprescindibile è Artemisia Gentileschi, di cui saranno in mostra importanti dipinti mai esposti in Italia. Ampio spazio è inoltre dedicato alla personalità della napoletana Diana Di Rosa, detta «Annella di Massimo», autentico alter ego della Gentileschi. Una sezione tematica è dedicata alle «dive» napoletane: Adriana Basile, cantante di fama internazionale e Giulia De Caro, il cui percorso da prostituta a impresaria teatrale è emblematico di riscatto e emancipazione. L’esposizione si avvale di molti prestiti eccezionali, tra cui il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez e l’intenso ritratto di Maddalena Ventura, la “donna barbuta”, realizzato da Ribera, figure femminili che segnarono in maniera indelebile la Napoli spagnola del Seicento. Maggiori informazioni sulla mostra sul nostro post dedicato, L’evento è Organizzato da Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni – Accoglienza: 10,30 presso ingresso Gallerie d’Italia, via Toledo 177 termine 12,45 circa. Costi 14 euro per visita + il ticket d’ingresso alle Gallerie d’Italia. , Prenotazione obbligatoria e info sul sito ufficiale di Megaride Art.

Domenica 15 marzo – Sul sentiero degli Dei col pastore

Ci vediamo per un favoloso trekking sul Sentiero degli Dei, ammirando uno dei panorami più spettacolari del mondo. Percorreremo questo splendido “corridoio” sospeso tra la vegetazione e il mare della Costiera Amalfitana fermandoci poco prima di Nocelle. Da lì saliremo fino a raggiungere un antico casolare di campagna, immerso nel verde e affacciato sulla veduta degli Dei. Antonio, pastore della zona, ci offrirà un aperitivo a base di prodotti a km 0 innaffiati da buon vino. Un evento di difficoltà E (media), per una Lunghezza di 6 km circa con un dislivello di +/-150. L’evento dura 5 ore circa e bisogna indossare scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita: da portare una bottiglia d’acqua. Il sentiero non è adatto a: chi soffre di vertigini, a cardiopatici a chi ha problemi di pressione arteriosa e ai bambini. Il tour è svolto da una guida ambientale escursionistica. Organizzazione Associazione Trentaremi. Prenotazione Obbligatoria. Punto d’incontro via Sentiero degli Dei 22, a Bomerano (frazione di Agerola), domenica 15 marzo, ore 9.15 (partenza ore 9.30). La partecipazione prevede un costo di 30€ a persona. Informazioni e prenotazione Trentaremi campania@trentaremi.it – whatsapp: 081379708. Evento ufficiale Trentaremi

Sabato 14 e Domenica 15 marzo – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per marzo 2026 nei giorni : 7-8-12-14-15-19-21-22-28-29. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate da non perdere in città tra cui:

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