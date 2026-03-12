Marigliano in Jazz Festival Winter Edition 2026: festival itinerante con concerti gratuiti

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Concerti ad ingresso gratuito per la winter edition 2026 del MIJ, il Marigliano in Jazz Festival

Da venerdì 13 marzo a venerdì 3 aprile 2026 tre serate gratuite di musica jazz per la winter edition 2026 del MIJ, il Marigliano in Jazz Festival. Il festival è iniziato nel 2007 in occasione del gemellaggio della città di Marigliano (NA) con Madison (NJ, USA) ed è rimasto uno dei punti fermi delle manifestazioni culturali della Campania.

Il Marigliano in Jazz Festival è oggi un bel Festival del Jazz che ha ospitato interpreti e musicisti di valore e che, sin dalla prima edizione ha accolto gratuitamente il pubblico: dal 2016 il MIJ è diventato anche itinerante. Ed anche quest’anno il Marigliano in Jazz Fest, la festa della musica sarà itinerante con la prima tappa a Marigliano e le due successive a Nola, sempre in provincia di Napoli. I concerti del Marigliano in Jazz sono gratuiti.

La Winter edition 2026 del MIJ il Marigliano in Jazz Festival – programma

venerdì 13 marzo – ore 20,30 – Via Viella Municipio – Marigliano – Taurn

ore 20,30 – Via Viella Municipio – Marigliano venerdì 27 marzo – ore 20,00- Chiesa di San Biagio – Piazza Giordano Bruno – Nola – Felice Chiaravalle 5tet

ore 20,00- Chiesa di San Biagio – Piazza Giordano Bruno – Nola venerdì 3 aprile – ore 20,30 – Parco Mastrilli – Nola – Uècaro

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Maggiori informazioni

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