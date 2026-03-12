La Fiera del Crocifisso a Salerno: ogni venerdì di marzo 2026

Foto di Gianpaolo Antonucci su Unsplash

La “Fiera del Crocifisso” a Salerno si svolge da anni e anni ogni venerdì di marzo, ed è un appuntamento divenuto oramai storico nella città

Ben 4 date a Salerno a marzo del 2026 per la Fiera del Crocifisso che si terrà a Mercatello nei venerdì di marzo 2026 e in particolare nel giorno 6 marzo e nelle successive date del 13, 20 e 27 marzo 2026 con tanti stand dalle 8 alle 18.

Un appuntamento antico che, sembra risalga al Medioevo, e che oggi è un atteso ed importante mercato tradizionale di prodotti tipici, artigianato locale e dolciumi della Campania, che si svolge a Mercatello in via Giovanni Paolo II e nelle strade adiacenti il Parco del Mercatello.

La “Fiera del Crocifisso”, una fiera antica legata al miracolo del Crocifisso

La “Fiera del Crocifisso” a Salerno si svolge da anni e anni ogni venerdì di marzo, ed è un appuntamento divenuto oramai storico nella città. La fiera ha cambiato più volte luogo e quartiere ma in città è sempre sinonimo di ricordi e sapori di un tempo.

In tempi remoti era un mercato anche con prodotti tipici provenienti da altre regioni con addirittura venditori di piccolo animali vivi e di vestiario oltre che di buon cibo di tutti i tipi. Per quest’anno la fiera si svolge a Salerno nelle strade adiacenti il Parco del Mercatello ogni venerdì di marzo rinnovando una tradizione che appartiene alla storia e al cuore della città.

La “Fiera del Crocifisso” – Salerno – Mercatello

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.