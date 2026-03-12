MenuMenu

La Fiera del Crocifisso a Salerno: ogni venerdì di marzo 2026

gianpaolo-antonucci-cgCDKcRXr2g-unsplash-scaled.jpg

Foto di Gianpaolo Antonucci su Unsplash

La “Fiera del Crocifisso” a Salerno  si svolge da anni e anni ogni venerdì di marzo, ed è un appuntamento divenuto oramai storico nella città

 

 

 

Ben 4 date a Salerno a marzo del 2026 per la Fiera del Crocifisso che si terrà a Mercatello nei venerdì di marzo 2026 e in particolare nel giorno 6 marzo e nelle successive date del 13, 20 e 27 marzo 2026 con tanti stand dalle 8 alle 18.

Salerno – Foto di Tom Podmore su Unsplash

Un appuntamento antico che, sembra risalga al Medioevo, e che oggi è un atteso ed importante mercato tradizionale  di prodotti tipici, artigianato locale e dolciumi della Campania, che si svolge a Mercatello in via Giovanni Paolo II e nelle strade adiacenti il Parco del Mercatello.

La “Fiera del Crocifisso”, una fiera antica legata al miracolo del Crocifisso

Foto di Kyle Nieber su Unsplash

In tempi remoti era un mercato anche con prodotti tipici provenienti da altre regioni con addirittura venditori di piccolo animali vivi e di vestiario oltre che di buon cibo di tutti i tipi. Per quest’anno la fiera si svolge a Salerno nelle strade adiacenti il Parco del Mercatello ogni venerdì di marzo rinnovando una tradizione che appartiene alla storia e al cuore della città.

La “Fiera del Crocifisso” – Salerno – Mercatello

