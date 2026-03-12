Giornata Nazionale del Paesaggio: gli eventi nei musei di Napoli e della Campania

© Napoli da Vivere

Sabato 14 marzo si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio istituita dal Ministero della Cultura per promuovere le risorse paesaggistiche del nostro paese

Sabato 14 marzo 2026 si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio istituita nel 2016 per contribuire a “promuovere la cultura del paesaggio in tutte le sue forme e a sensibilizzare i cittadini sui temi ad essa legati, attraverso specifiche attività da compiersi sull’intero territorio nazionale”. Anche a Napoli e in Campania, come in tutta Italia, si terranno vari eventi che vi segnaliamo di seguito e che potete approfondire sui link evidenziati. Alla fine del post il link alla pagina del Ministero dove potrete trovare tutti gli aggiornamenti.

Gli eventi a Napoli e in Campania per la Giornata nazionale del Paesaggio 2026

Napoli – Apertura straordinaria del Giardino Romantico del Palazzo Reale con visite accompagnate – In occasione della riapertura prevista nei prossimi mesi, il Palazzo Reale di Napoli organizza un’apertura straordinaria del Giardino Romantico per consentire ai visitatori di ammirare lo stato di avanzamento dei lavori di restauro. Le visite, a cura del personale del Museo, avranno inizio alle ore 10.30 e alle ore 12.00. Il costo è di 3,00 euro oltre al biglietto d’ingresso all’Appartamento di Etichetta mentre la capienza massima è di 25 persone per ogni turno di visita.. Maggiori informazioni Apertura straordinaria del Giardino Romantico

Caserta – Il giardino dei sensi nella Reggia di Caserta: visita al Giardino inglese – Per la giornata del Paesaggio del 14 marzo 2026 ci saranno visite accompagnate dal personale del Museo nel Giardino Inglese alle ore 9:30, 10:30, 11:30, 14:00 e 14:30. Maggiori informazioni – Il giardino dei sensi nella reggia di Caserta – Il giardino dei sensi alla Reggia di Caserta

Castel Volturno – Guida alla scoperta di un percorso naturalistico dell'Oasi dei Variconi di Castel Volturno – In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, organizza per il 14 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle 12.00, un percorso naturalistico guidato presso l'Oasi dei Variconi di Castel Volturno. Maggiori informazioni – Oasi dei Variconi di Castel Volturno –

Santa Maria Capua Vetere – Giornata del Paesaggio all’Anfiteatro Campano e al Mitreo – Sabato 14 marzo 2026, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, il Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere promuove un’apertura straordinaria del Mitreo, dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, in linea con gli obiettivi di educazione, conoscenza e ampia comunicazione che caratterizzano la manifestazione, che sarà visitabile insieme all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere (CE). Maggiori informazioni – Anfiteatro Campano e al Mitreo – Giornata nazionale del Paesaggio all’Anfiteatro Campano e al Mitreo –

Pontecagnano – Giornata del Paesaggio al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano – Sabato 14 marzo alle ore 10.00, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l'ultimo appuntamento del ciclo di incontri "Coltivare idee", dedicati al rapporto creativo tra passato e presente e organizzati nell'ambito del progetto Disseminazioni. Indagini artistiche e archeologiche del vivente nel paesaggio degli Etruschi di frontiera Maggiori informazioni – Pontecagnano Faiano (SA)

Per altri aggiornamenti ed eventi e per eventuali cambiamenti consultare la pagina ufficiale del Ministero al seguente link scegliendo la Campania tra le regioni disponibili

