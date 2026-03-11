Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 12 al 15 marzo 2026

Alcune idee per passare delle giornate all’aria aperta gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 12 al 15 marzo 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

A Napoli “The Easter Garden” il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Dal 6 marzo al 6 aprile 2026 ritorna a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2026 – 2a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini ed anche quest’anno proporrà momenti di giochi, creatività e condivisione che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza unica, immersa nella natura e nel divertimento. Nella Mostra d’Oltremare al laghetto Fasilides troveremo per The Easter Garden 2026 tante divertenti attività con momenti di gioco, creatività e condivisione, con un divertentissimo giardino di Pasqua pieno di sorprese per grandi e piccoli. The Easter Garden” il Giardino di Pasqua

NapoliVinile: all’Edenlandia la Mostra Mercato del Disco ad ingresso gratuito

Ritorna a Napoli, nei giorni di Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Marzo 2026, ad Edenlandia NapoliVinile la Mostra Mercato del Disco, Cd e Vinile nuovo, usato e da collezione. Un evento sempre ad ingresso gratuito per i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica che potranno godersi tre giornate, ricche di musica, tra dischi in vinile a 33, 45 giri, e poi CD e tanto altro. NapoliVinile: all’Edenlandia

A Taurasi, in Irpinia, “La Disfida del Soffritto di Maiale”

Si terrà Domenica 15 Marzo 2026 a Taurasi (AV), nel cuore della verde Irpinia, la 16° Edizione de “La Disfida del Soffritto di Maiale”. Una sfida che vede 15 comunità irpine che si contenderanno la vittoria finale, con soffritto e vino irpino che ci aspetta. Evento importante e atteso, organizzato da Slow Food Condotta Irpinia Colline dell’ Ufita e Taurasi APS in collaborazione con il Comune di Taurasi, che ci propone una singolare sfida tra varie comunità irpine che si contenderanno la vittoria finale su chi realizza il miglior soffritto di maiale a colpi di mestoli e padelle, il tutto innaffiato da un ottimo aglianico. Previsti stand e eventi musicali per tutta la giornata. A Taurasi “La Disfida del Soffritto di Maiale”

Il Festival Tammorre & Zampogne 2026 a Scafati tra musica popolare e impegno sociale

Si terrà nei giorni 13,14 e 15 maggio 2026, a Scafati nel Fondo Agricolo “Nicola Nappo” la quarta edizione del Festival Tammorre & Zampogne con tanta buona musica popolare, tra tradizioni locali e impegno sociale. Un Festival che, assieme alla buona musica, propone dibattiti, seminari e laboratori per valorizzare le tradizioni del Sud Italia e promuovere i diritti sociali. Il festival si tiene nel Fondo Agricolo “Nicola Nappo”, un bene restituito alla comunità e propone per tre giorni un ricco programma di attività. La musica popolare sarà la protagonista dell’evento e ci saranno tanti concerti e performance dal vivo ma non mancheranno anche laboratori e incontri per avvicinare i visitatori alla conoscenza delle radici culturali locali e alla scoperta degli strumenti tradizionali, come la tammorra e la zampogna. Tammorre & Zampogne 2026

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di marzo a Napoli

Anche per marzo 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

