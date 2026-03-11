La magia delle Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

ph facebook i Teatrini

Ritornano, anche per il 2026, le Fiabe di primavera all’Orto Botanico di Napoli con spettacoli che propongono produzioni teatrali per l’infanzia e per tutta la famiglia

Dal 14 marzo al 31 maggio 2026 ritorna “Fiabe di Primavera” la rassegna che, anche quest’anno, presenta rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello scenario dell’Orto Botanico di Napoli. Un evento proposto da anni dall’Associazione I Teatrini e dall’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Gli spettacoli si terranno di sabato e domenica alle ore 11 per tutta la famiglia e dal lunedì al venerdì alle 9,30 e alle 11 per le scuole. Quest’anno la rassegna raggiunge la 30° edizione per un evento che consente a tutte le famiglie con bambini di partecipare ad uno spettacolo teatrale, ideato e rappresentato per i più piccoli ma che piace anche ai grandi. Un’ora e mezza nello scenario dell’Orto Botanico di Napoli, all’aria aperta ed a contatto con la natura.

Il programma delle Fiabe di Primavera 2026 a Napoli

Quest’anno quattro titoli per altrettanti spettacoli che la scrittrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti più celebri ed amati della letteratura universale per l’infanzia. Tutti i titoli saranno presentati nello splendido Real Orto Botanico di Napoli.

IL POPOLO DEL BOSCO di Giovanna Facciolo

sabato 14 e domenica 15 marzo, ore 11,00

sabato 21 e domenica 22 marzo, ore 11,00

sabato 28 e domenica 29 marzo, ore 11,00

IL MAGICO PIFFERAIO dai F.lli Grimm

sabato 11 e domenica 12 aprile, ore 11,00

sabato 18 e domenica 19 aprile, ore 11,00

GLI ALBERI DI PINOCCHIO da Carlo Collodi

sabato 9 e 16 maggio, ore 11,00

sabato 23 e 30 maggio, ore 11,00

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA da Esopo, Fedro, La Fontaine

sabato 2 e domenica 3 maggio, ore 11,00 e ore 17,00 (in occasione di Planta)

domenica 10 e 17 maggio, ore 11,00

domenica 24 e 31 maggio, ore 11,00

Fiabe di primavera – Maggiori informazioni

Orario spettacoli: 11,00

11,00 Biglietto unico per adulti e bambini: euro 9

Max 80 spettatori. Prenotazione obbligatoria

info tel. 327 0795871 – 0810330619

327 0795871 – 0810330619 Sito Ufficiale I Teatrini – mailto: info@iteatrini.it

Pagina Facebook Ufficiale I Teatrini

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.