Festa del Cioccolato Artigianale nel centro di Benevento

Nel centro della storica città di Benevento, capoluogo del Sannio, sull’elegante Corso Giuseppe Garibaldi

Nel centro di Benevento sull’elegante Corso Giuseppe Garibaldi dal 13 al 15 marzo 2026 si terrà la festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour. Dalle 10 a mezzanotte, per tre giorni, nel centro di Benevento, ci saranno tanti stand con degustazioni di cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia.

La festa è organizzata dall’Associazione Italia Eventi, sarà ad ingresso gratuito. Choco Italia in tour è il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale & delle dolcezze d’Italia.

Un dolce weekend e un villaggio del Cioccolato

La fiera sarà sempre aperta dalle 10 fino alle 24 dal 13 al 15 marzo 2026 per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di cioccolato artigianale. Anche sul Corso Giuseppe Garibaldi sarà allestito un ‘Villaggio del cioccolato’ con casette di legno dove si potranno gustare dolcissime specialità provenienti da diverse regioni italiane.

Non mancherà l’appuntamento goloso con ‘ Una Merenda sana’ con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP.

Non mancherà l'appuntamento goloso con ' Una Merenda sana' con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP. Presente anche la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante curata dai Cioccolatieri di Perugia, dove apprendere, giocando, i passaggi fondamentali per la produzione di cioccolato"e dove verranno illustrate tutte le fasi della filiera del Cacao, le origini, la creazione della tavoletta al Cioccolato

E per tutti i partecipanti anche Spettacoli di Artisti di strada e Musica e balli popolari

A Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori e Maestri Cioccolattieri del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane che porteranno le loro bontà e le loro creazioni di finissimo Cioccolato provenienti da tutta Italia. Non mancheranno i dolci della tradizione partenopea, mostaccioli e tipicità irpine, cioccolato alla canapa, quello con le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento e tanto altro.

Choco Italia in tour sarà aperto sul Corso Garibaldi dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito. Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi:

