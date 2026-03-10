Guida alle Mostre d’Arte a Napoli nel mese di Marzo 2026

© Napoli da Vivere

Anche per il mese di marzo 2026 a Napoli ci saranno tante mostre d’arte

Anche per il mese di marzo 2026 ci saranno tante mostre a Napoli e nelle vicinanze segno di vivacità della vita culturale della città. Alcuni di questi eventi sono stati anche prorogati.

Le mostre vanno ad aggiungersi al patrimonio culturale della città di Napoli che richiama sempre visitatori che vengono per ammirare i tanti posti bellidella città. Tra le mostre prorogate da non perdere le 2 mostre (gratuite) all’Albergo dei Poveri di Piazza Carlo III: un’occasione per visitare uno degli edifici più grandi della città, in ristrutturazione dopo anni di abbandono.

La sintesi delle mostre in città da vedere a marzo 2026

Le mostre d’arte a Napoli a marzo 2026

Di seguito le principali mostre d’arte a marzo 2026 in città. Alla fine della breve descrizione il link al nostro post per l’approfondimento.

“Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto. Proroga

Prorogata fino al 4 maggio a Villa Campolieto ad Ercolano, la mostra “Dall’uovo alle mele” un evento che presenta un itinerario ricco di suggestioni tra alimenti, riti del pasto e consuetudini della società di Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La mostra, che è stata prorogata dopo quasi un anno di visite, offre al pubblico l’opportunità di riscoprire la tavola romana attraverso una selezione di reperti organici e strumenti in legno. “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano

Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Chiostro di Santa Chiara

Nel Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli fino al 7 giugno 2026 ci sarà un’ interessante mostra con alcuni disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno per la prima volta in città. In esposizione alcuni dei suoi più preziosi disegni, fogli del Codice Atlantico che è la più vasta e affascinante raccolta di scritti e disegni di Leonardo. Il Codice Atlantico contiene 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519 ed è la raccolta più vasta di Leonardo. Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara

A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Prorogata al 30 aprile 2026 . Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. “Ancora qui. Prologo”

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, La mostra è stata prorogata al 5 aprile 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 10 marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

Altre mostre, luoghi di cultura ed esposizioni da vedere a Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.