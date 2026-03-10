Guida alle Mostre d’Arte a Napoli nel mese di Marzo 2026

Anche per il mese di marzo 2026 a Napoli ci saranno tante mostre d’arte
Anche per il mese di marzo 2026 ci saranno tante mostre a Napoli e nelle vicinanze segno di vivacità della vita culturale della città. Alcuni di questi eventi sono stati anche prorogati.
Le mostre vanno ad aggiungersi al patrimonio culturale della città di Napoli che richiama sempre visitatori che vengono per ammirare i tanti posti bellidella città. Tra le mostre prorogate da non perdere le 2 mostre (gratuite) all’Albergo dei Poveri di Piazza Carlo III: un’occasione per visitare uno degli edifici più grandi della città, in ristrutturazione dopo anni di abbandono.
La sintesi delle mostre in città da vedere a marzo 2026
- Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra al Chiostro di Santa Chiara
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky: Passaggio a Napoli”
- “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto
- Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola”
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Due nuove mostre al Mann: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori del Caravaggio a Napoli
Le mostre d’arte a Napoli a marzo 2026
Di seguito le principali mostre d’arte a marzo 2026 in città. Alla fine della breve descrizione il link al nostro post per l’approfondimento.
“Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto. Proroga
Prorogata fino al 4 maggio a Villa Campolieto ad Ercolano, la mostra “Dall’uovo alle mele” un evento che presenta un itinerario ricco di suggestioni tra alimenti, riti del pasto e consuetudini della società di Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La mostra, che è stata prorogata dopo quasi un anno di visite, offre al pubblico l’opportunità di riscoprire la tavola romana attraverso una selezione di reperti organici e strumenti in legno. “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano
Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Chiostro di Santa Chiara
Nel Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli fino al 7 giugno 2026 ci sarà un’ interessante mostra con alcuni disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno per la prima volta in città. In esposizione alcuni dei suoi più preziosi disegni, fogli del Codice Atlantico che è la più vasta e affascinante raccolta di scritti e disegni di Leonardo. Il Codice Atlantico contiene 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519 ed è la raccolta più vasta di Leonardo. Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara
A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”
Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”
Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
Prorogata al 30 aprile 2026 . Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. “Ancora qui. Prologo”
Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri
Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, La mostra è stata prorogata al 5 aprile 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi
Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2
Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli
La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli
Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Fino al 10 marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte
Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,
Altre mostre, luoghi di cultura ed esposizioni da vedere a Napoli
- Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio – A Napoli ci sono tre capolavori del Caravaggiotra cui l‘ultimo straordinario dipintodel grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio
- A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio – Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta igrandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico
- Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondo – E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che conserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro
- Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli – A Palazzo Reale aperto il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso
- Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum – Dopo 40 anni riapre laChiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, con un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museum con le opere più belle Jago Museum
- Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro – E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz”che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”
- Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn – L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrnè l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia
- A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La Galleria del Tempo
- A Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM),Museo Darwin Dohrn
- Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”
- Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale -il Gabinetto Segreto
- Al MANN una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del BronzoLa Piana Campana
- Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo – Nel Centro Antico Museo dell’Acqua
- Il Museo Filangieri: tanti capolavori vicino al Duomo di Napoli –. Il Museo Filangieri.
