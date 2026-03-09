Tante divertenti attività e momenti di gioco, creatività e condivisione, per questo giardino di Pasqua che trasformerà una parte della Mostra d’Oltremare in un vero e proprio mondo incantato

Dal 6 marzo al 6 aprile 2026 ritorna a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2026 – 2a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini ed anche quest’anno proporrà momenti di giochi, creatività e condivisione che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza unica, immersa nella natura e nel divertimento.

Nella Mostra d’Oltremare al laghetto Fasilides troveremo per The Easter Garden 2026 tante divertenti attività con momenti di gioco, creatività e condivisione, con un divertentissimo giardino di Pasqua pieno di sorprese per grandi e piccoli.

Una Pasqua speciale per grandi e piccoli nei giardini della Mostra d’Oltremare

Per oltre un mese, l’area di The Easter Garden – Il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare, si trasformerà in un autentico mondo incantato. Tra le attrazioni disponibili: scenografie immersive, installazioni artistiche, laboratori didattici, caccia al tesoro, truccabimbi e numerose sorprese, tutte pensate per stimolare la fantasia e favorire la socialità.

A The A Easter Garden 2026 – 2a edizione ci saranno:

Laboratori didattici creativi

Animazione e spettacoli coinvolgenti

Emozionanti cacce al tesoro

Aree verdi e percorsi tematici

Tante sorprese per tutta la famiglia

Un evento pensato per far vivere ai più piccoli la magia della Pasqua e regalare ai grandi momenti indimenticabili.

Per ulteriori dettagli e prenotazioni: 377 3053600 o info@ilgiardinodipasqua.it.

​The Easter Garden 2026 a Napoli: maggiori informazioni

Orari e informazioni utili

Ingresso al parco da varco di viale Kennedy 64 – Napoli zona laghetto Fasilides,

Dal lunedì al venerdì: 10:00-13:00 e 15:00-20:00

Sabato, domenica e festivi: 10:00-20:00 (orario continuato)

Per informazioni: Tel: 3773053600 – e-mail: eastergarden@libero.it

Maggiori informazioni – Il giardino di Pasqua – facebook

