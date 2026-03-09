Pignatelli in Jazz 2026: rassegna jazz al femminile a Villa Pignatelli

Anche quest’anno a Villa Pignatelli, nelle domeniche di marzo, si terranno dei concerti con nomi del panorama jazzistico internazionale per “Pignatelli in Jazz 2026”

Ritorna a Napoli dall’8 al 29 marzo 2026 il Pignatelli in Jazz che propone concerti jazz la domenica mattina alla Villa Pignatelli alla riviera di Chiaia.

La rassegna è promossa dalla Fondazione FM Napolitano e vede, anche per questa ottava edizione, la direzione artistica di Emilia Zamuner, che quest’anno trasformerà le domeniche di marzo in un viaggio tra le note del grande jazz con un’impronta unica tutta al femminile per celebrare il talento delle donne nel jazz.

Il festival è iniziato domenica 8 marzo, data non casuale, per proseguire ogni domenica del mese, e quindi il 15, 22 e 29 marzo, con una programmazione che vede protagoniste alcune voci e strumentiste della scena internazionale e nazionale.

I concerti di “Pignatelli in Jazz 2026”

Domenica 8 marzo: Emilia Zamuner Quartet – “Omaggio a Lucio Dalla ” – Il festival si apre con la voce di Emilia Zamuner (voce e pianoforte) alla guida di un quartetto d’eccezione con Enrico Valanzuolo alla tromba, Andre Ferreira al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria. Un tributo intimo e vibrante alla genialità di Dalla.

” – Il festival si apre con la voce di Emilia Zamuner (voce e pianoforte) alla guida di un quartetto d’eccezione con Enrico Valanzuolo alla tromba, Andre Ferreira al contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria. Un tributo intimo e vibrante alla genialità di Dalla. Domenica 15 marzo: Lauren Henderson & Elio Coppola Trio – Dagli Stati Uniti arriva la raffinatezza di Lauren Henderson. La sua voce scura e avvolgente, capace di mescolare radici latine e jazz classico, incontrerà il ritmo travolgente del trio guidato dal batterista Elio Coppola.

– Dagli Stati Uniti arriva la raffinatezza di Lauren Henderson. La sua voce scura e avvolgente, capace di mescolare radici latine e jazz classico, incontrerà il ritmo travolgente del trio guidato dal batterista Elio Coppola. Domenica 22 marzo: Faraualla – Un’esperienza polifonica, le Faraualla porteranno a Villa Pignatelli il loro mix ipnotico di vocalità ancestrale, ricerca antropologica e jazz, in un viaggio sonoro che attraversa il Mediterraneo.

– Un’esperienza polifonica, le Faraualla porteranno a Villa Pignatelli il loro mix ipnotico di vocalità ancestrale, ricerca antropologica e jazz, in un viaggio sonoro che attraversa il Mediterraneo. Domenica 29 Marzo: Daniela Spalletta & Stefania Tallini – Il gran finale è affidato a un duo d’eccellenza: l’agilità vocale di Daniela Spalletta incontra il pianismo raffinato e compositivo di Stefania Tallini.

Tutti i concerti si svolgeranno a Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a Napoli alle ore 11:30 e, come da tradizione, saranno aperti dai giovani talenti — studenti ed ex allievi — del Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, confermando l’impegno della rassegna nel sostenere le nuove generazioni, a cui seguirà un breve momento dedicato a consigli di lettura a cura della casa editrice Polidoro Editore.

Biglietti (12,50 euro) sono online su etes e nelle prevendite abituali, o dalle ore 10.45 il giorno dei concerti a Villa Pignatelli.

Maggiori informazioni – “Pignatelli in Jazz” – Fondazione Napolitano

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.