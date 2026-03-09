16° Edizione de La Disfida del Soffritto di Maiale a Taurasi, in Irpinia

Anche quest’anno si svolgerà a Taurasi La Disfida del Soffritto di Maiale in cui si sfideranno ben 15 comunità della zona a colpi di “caularo”

Si terrà Domenica 15 Marzo 2026 a Taurasi (AV), nel cuore della verde Irpinia, la 16° Edizione de “La Disfida del Soffritto di Maiale”. Una sfida che vede numerose comunità irpine che si contenderanno la vittoria finale, con ottimo soffritto.

Evento organizzato da Slow Food Condotta Irpinia Colline dell’ Ufita e Taurasi APS in collaborazione con il Comune di Taurasi, che ci propone una singolare sfida tra varie comunità irpine che si contenderanno la vittoria finale su chi realizza il miglior soffritto di maiale a colpi di mestoli e padelle, il tutto innaffiato da un ottimo aglianico.

15 comuni Irpini per la 16° Disfida del Soffritto di Maiale

Il 15 marzo 2026 a Taurasi ci saranno le rappresentanze di 15 comuni irpini che parteciperanno alla Disfida del Soffritto di Maiale, per questa sedicesima edizione di questa manifestazione itinerante organizzata da Slow Food.

Ogni comune proporrà la sua ricetta, la sua versione e soprattutto proverà a “convincere” i partecipanti per reclamare a gran voce il loro voto per la giuria popolare dove solo chi parteciperà avrà diritto a votare.

Quest’anno la disfida ritorna a Taurasi, e nella bella città del vino si sfideranno 15 comunità e precisamente: Aiello del Sabato, Ariano Irpino, Bonito, Candida,Fontanarosa, Flumeri, Frigento, Grottaminarda, Lapio, Pago del Vallo di Lauro, Rocca San Felice, Scampitella, Taurasi, Trevico e Vallesaccarda.

Nel Centro Storico e Castello Marchionale di Taurasi si inizia domenica 15 marzo dalle 10:30, con la Prima Mangiata e si continua fino alle 20:00 con il Falò di San Ciriaco.

Il programma di massima della giornata è il seguente:

Ore 8.30 – Castello Marchionale – Centro Storico di Taurasi – Registrazione dei partecipanti e allestimento delle postazioni della Disfida

Ore 10.30 – La prima mangiata – Colazione contadina offerta dalle comunità partecipanti alla Disfida

Ore 11.30 – Piazzetta Largo Casale – Gara vicino o' caularo – Presentazione delle comunità partecipanti alla Disfida

Ore 13.30 – XVI Disfida del Soffritto di Maiale – Insediamento della Giuria tecnica, apertura voto Giuria popolare

Ore 18.30 – Cortile Enoteca Regionale Castello Marchionale – PREMIAZIONE – Miglior Soffritto di Maiale 2026 – XVI Edizione – Premio Oto Tortorella III Edizione – Miglior Aglianico abbinato al Soffritto di Maiale

Ore 20.00 – Largo Duomo Falò di San Ciriaco

Durante la giornata saranno allestiti stand gastronomici delle comunità partecipanti alla Disfida. Non si escludono balli, canti, suoni con l’organetto e racconti di scene popolari. Previste visite Guidate al Museo al Castello Marchionale e Centro Storico oltre a tutte le chiese aperte

Costo Ticket nella giornata dell’evento – 25 € con: 4 assaggi di Colazione Contadina 4 assaggi di Soffritto di Maiale

Costo Ticket in prevendita fino a venerdì 13 marzo 2026 – 20 €

Organizzazione Slow Food Condotta Irpinia Colline Dell'Ufita e Taurasi Aps

Informazioni e Prenotazioni: La disfida del Soffritto

